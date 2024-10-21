Теневое ЦРУ: Наиболее вероятно продолжение войны

Елена Острякова.  
21.10.2024 15:30
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Подход США к Украине может измениться после президентских выборов в Америке.

Об этом заведующий российским направлением работающего на Госдеп частного разведывательного центра RAND (зачастую называется «теневым ЦРУ») Самуэль Чарап заявил в интервью «Укрлайфу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подход США к Украине может измениться после президентских выборов в Америке. Об этом заведующий...

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«Если надо делать ставки, я бы сказал, что наиболее вероятное продолжение событий – это продолжение войны. Но возможно и другое развитие событий. Во многом это зависит от исхода выборов тут, хотя не все зависит от США. Но если Трамп изберется, могут быть сильные изменения в американской политике, а может быть, и нет. Трамп такая фигура, делать предположения о действиях которой – опасное занятие», – сказал Чарап.

При этом он считает, что американские подходы к украинскому вопросу могут измениться и в случае победы Камалы Харрис.

Чарап отверг обвинения в адрес США в контролируемой эскалации конфликта. По его словам «мотивы другие, но результат может быть такой». Эксперт уверен, что «если посыплется фронт, подход США будет пересмотрен».

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