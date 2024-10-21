Теневое ЦРУ: в НАТО Украину не возьмем, но вооружать против России не перестанем

Елена Острякова.  
21.10.2024 13:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Прямое столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом на данный момент пока не слишком вероятно.

Об этом заведующий российским направлением работающего на Госдеп частного разведывательного центра RAND (зачастую называется «теневым ЦРУ») Самуэль Чарап заявил в интервью «Укрлайфу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прямое столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом на данный момент пока не слишком вероятно....

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«Одновременно мы должны понимать, что риски войны между Россией и НАТО исходят не только из агрессивных российских намерений, но и из возможных эскалационных спиралей, когда может вспыхнуть война. Например, риски столкновения России и НАТО увеличивались с началом полномасштабного вторжения России. Трудно спорить, что теперь эти риски выше, чем до февраля 2022-го», – говорит аналитик.

Он считает, что пока эскалация невозможна, потому что украинский конфликт носит не системный характер, поскольку союзники России Китай и Иран не спешат начинать войны с Тайванем и Израилем.

Эксперт «теневого ЦРУ» уверен, что конфронтация продолжится и после завершения СВО, потому что «Запад будет сдерживать Россию от агрессии». Для этого он нашпигует Украину оружием, но принимать в НАТО не будет, потому что это может стать поводом для эскалации.

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