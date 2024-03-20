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Так называемая «большая семерка» будет выступать против прошедших президентских выборов в России, но не слишком резко и без особого пафоса.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным газеты, документ с осуждением выборов был уже готов, но в последний момент его отозвали из-за позиции США.

Ранее Советник по безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, для проформы поругав выборы: «реальность такова, что Путин является президентом России».

La Repubblica предполагает, что в Вашингтоне решили не давать Москве предлог для вмешательства в американские выборы.

Напомним, что в понедельник с заявлениями о непризнании российских выборов поторопились выступить глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелль и немецкий МИД. Теперь им придется отыгрывать назад.

Примечательно, что беглая российская оппозиция винит в провале бойкота президента РФ свою акцию «полдень против Путина», которую продвигали олигарх-иноагент Михаил Ходорковский и экстремистская организация ФБК.

«Что можно сказать про акцию «Полдень против Путина»? Картинка, за которую кремлевские приплатили бы: огромные очереди перед российскими посольствами. Мы, конечно, понимаем, что это были протестующие, но CNN этого не понимает, к сожалению. Западный обыватель думает: ничего себе какие очереди, люди готовятся проголосовать. Мы подошли к очевидному – раковая опухоль не заговаривается, ее вырезают, и она убивает организм», – бесился в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров из США.

Сбежавший в Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох считает, что Кремль должен дать организаторам «полудня» звания Героя России и денежные премии.

«Это работает на Путина, а не против него. Путин заинтересован в явке. Эта акция обеспечила ему явку. Беспрецедентную, кстати. Такой не было никогда, даже в 2018 году. Он просто рекордсмен по явке в этот раз. Если и раньше шансы на то, что эти выборы будут признаны на Западе, если не недействительными и фальшивыми, были невысоки, то теперь их просто нет. Явка высокая, как можно эти выборы не признать», – сказал Кох в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву.

Поддерживавший «полдень» в Израиле иноагент Максим Кац на этом фоне не унывает, утверждает, что акция удалась, – и призывает собрать оппозиционную коалицию под председательством улыбающейся вдовы уголовника экстремиста Алексея Навального Юлии.

Однако на фоне признания российских выборов США и сателлитами – авторитет Навальной меркнет. Ведь она неутомимо призывала страны Запада считать Владимира Путина «не политиком, а гангстером».

Неоднозначно выглядит сейчас и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Не секрет, что большинство пытавшихся изображать очереди на «полудне» проголосовало за него. В итоге новолюд занял третье место после коммуниста и тут же разразился заявлениями, которые не могут не разочаровать поддержавших его нетвойняшек.

На встрече с президентом Давнаков заявил, что полностью поддерживает СВО и курирует ЛНР, а партия «Новые люди» делает все для поддержки российской армии.

«Это так Даванков оправдывается, – почему за него голосовали сторонники Навального и Ходорковского, релоканты. А голосовали реально релоканты, те, кто за Навального и за Ходорковского. И кто бежал из России или, кто живет в России, но хочет бежать из России. И следовали призыву из-за границы. Вот он и оправдывается», – написал в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

Обслуживавший Даванкова на выборах политолог неопределенных взглядов Илья Гращенков с таким мнением не согласен.

«Не стоит это интерпретировать как-то иначе, чем вполне закономерный реверанс системного игрока. Он артикулирует единственную не-ястребиную позицию, с которой в России можно сходить на выборы или в соцсети, но не сесть в тюрьму. Он употребляет слово «мир» (да, без капитуляции – скажите, а кому-то из тех, кто принял принципиальное решение остаться в России, точно хочется капитуляции) и слово «переговоры», – оправдывает Гращенков свой провал.

Но эти отговорки не убеждают либералов.

«Кремль знатно поиздевался над «антивоенным кандидатом» Даванковым и теми, кто за него проголосовал: на встрече с Путиным тому пришлось выступить с самой воинственной речью, осудить «киевский режим», рассказать о том, как собирал аптечки военным и заявить, что Путин обязательно должен довести войну до победы. Трудно сказать, было ли это инициативой самого кандидата или рекомендацией принимающей стороны — впрочем, одно от другого не так уж отличается», – посетовал журналист-иноагент и русофоб Дмитрий Колезев.

«Кажется, лучше быть на сложных щщах как Слуцкий, чем на мокром месте, как Даванков. Один хотя бы говорил, что думал (ибо такой и есть), второй думал, что говорил, с постоянной оглядкой на «старших товарищей», – вторит ему либеральный политолог Ярослав Игнатовский.

Третьим местом Даванкова не довольны и патриоты. Политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла считает, что 511 млн руб, которые по российскому законодательству за это получит партия «Новые люди», примерно 1500 БПЛА, которые можно было бы закупить для армии.

«Проблема выборов в современной России в том, что никаких “альтернативных” взглядов на войну и победу не может быть. Ну, а раз так, возникает вопрос: а стоит ли вообще сохранять во время боевых действий партийно-политическую систему? Не следует ли её заморозить до момента “в шесть часов вечера после войны”? И уж во всяком случае не следует ли заморозить все государственные платежи политическим партиям, с тем чтобы направить деньги на помощь действующей армии?», – написал Перла.