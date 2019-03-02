Тенюх: Армия готовилась к прорыву на Крым, но Турчинов не дал

02.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Во время Русской весны минобороны Украины, возглавляемое националистом из «Свободы» Игорем Тенюхом, планировало прорыв армейской группировки с материка в Крым, однако официальный Киев не поддержал проведение операции.

Об этом в эфире 4 канала заявил сам Тенюх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знал все проблемы, которые были в Вооруженных Силах, но, когда мы начали приведение Вооруженных Сил для того, чтобы готовиться к отражению агрессии противника, мы увидели еще больше.

Во время приведения, по докладу начальника Генерального штаба, был четко сделан доклад, что из частей постоянной готовности, где должны были быть готовыми 20-ть тысяч – мы не берем воздушную компоненту, не берем морскую компоненту – мы брали только сухопутную компоненту, потому что только сухопутная компонента и планировалась нами для того, чтобы в дальнейшем использоваться в вопросах защиты территориальной целостности Крыма на то время. Из тех 20-ти тысяч боеготовыми были только шесть тысяч», – заявил Тенюх.

При этом, когда украинскую армию удалось собрать по кускам, Тенюх в очередной раз призвал к военному походу на полуостров, но в Киеве отвергли его идеи: «Когда были развернуты те возможные силы, которые мы имели на то время уже на Широком Лане, я тогда на одном из совещаний предложил идти на прорыв в Крым. Да, это война, это прямая война и потому это мое предложение принято не было».