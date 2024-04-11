Теологический удар по заезжим ваххабитам: в Крыму откроют Исламский университет

Любовь Смирнова.  
11.04.2024 22:31
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 172
 
Дзен, Крым, Наука, Общество, Политика, Религия, Россия


В Крыму планируют открыть исламский университет, чтобы готовить служителей духовенства из числа крымских татар.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Эмирасан Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму планируют открыть исламский университет, чтобы готовить служителей духовенства из числа крымских татар....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В сфере религиозного образования есть одно медресе, которое функционирует при Духовном управлении мусульман Крыма – это Азовское медресе исламских наук на 100 учащихся (на фото – ред.). В нём есть три отделения: мужское, женское и отделение хафизов. Это среднее духовное мусульманское профессиональное образование.

Есть в планах учредить в Крыму высшее духовное образование, то есть исламский университет с центром в Зынджырлы медресе, который находится в Бахчисарае. Начиная с XVI века это традиционный центр духовности мусульман Крыма. Рядом находится учебный корпус, построенный Исмаилом Гаспринским. Там планируется запустить высшее учебное заведение, и тогда мы, то есть Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь, будем сами готовить свои кадры – имамов, служителей, муэдзинов, – которые будут проводить богослужение, распространять религиозность, традиционные ценности в крымско-татарской среде», – отметил Умеров.

В данный момент одновременно с окончанием средней школы выпускники медресе поступают в исламские университеты в Казани, в Москве, на Кавказе.

«У нас должны быть свои медресе, свои школы и вузы для религиозного образования…  Человек должен знать основы существующих религий. Если ты хочешь жить в обществе и уважать своего соседа – должен знать, чему он в религиозном плане поклоняется», – пояснил зампред Общественного совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть