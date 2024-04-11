Теологический удар по заезжим ваххабитам: в Крыму откроют Исламский университет

В Крыму планируют открыть исламский университет, чтобы готовить служителей духовенства из числа крымских татар.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Эмирасан Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сфере религиозного образования есть одно медресе, которое функционирует при Духовном управлении мусульман Крыма – это Азовское медресе исламских наук на 100 учащихся (на фото – ред.). В нём есть три отделения: мужское, женское и отделение хафизов. Это среднее духовное мусульманское профессиональное образование.

Есть в планах учредить в Крыму высшее духовное образование, то есть исламский университет с центром в Зынджырлы медресе, который находится в Бахчисарае. Начиная с XVI века это традиционный центр духовности мусульман Крыма. Рядом находится учебный корпус, построенный Исмаилом Гаспринским. Там планируется запустить высшее учебное заведение, и тогда мы, то есть Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь, будем сами готовить свои кадры – имамов, служителей, муэдзинов, – которые будут проводить богослужение, распространять религиозность, традиционные ценности в крымско-татарской среде», – отметил Умеров.