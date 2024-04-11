Теологический удар по заезжим ваххабитам: в Крыму откроют Исламский университет
В Крыму планируют открыть исламский университет, чтобы готовить служителей духовенства из числа крымских татар.
Об этом в эфире «Крым 24» сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Эмирасан Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В сфере религиозного образования есть одно медресе, которое функционирует при Духовном управлении мусульман Крыма – это Азовское медресе исламских наук на 100 учащихся (на фото – ред.). В нём есть три отделения: мужское, женское и отделение хафизов. Это среднее духовное мусульманское профессиональное образование.
Есть в планах учредить в Крыму высшее духовное образование, то есть исламский университет с центром в Зынджырлы медресе, который находится в Бахчисарае. Начиная с XVI века это традиционный центр духовности мусульман Крыма. Рядом находится учебный корпус, построенный Исмаилом Гаспринским. Там планируется запустить высшее учебное заведение, и тогда мы, то есть Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь, будем сами готовить свои кадры – имамов, служителей, муэдзинов, – которые будут проводить богослужение, распространять религиозность, традиционные ценности в крымско-татарской среде», – отметил Умеров.
В данный момент одновременно с окончанием средней школы выпускники медресе поступают в исламские университеты в Казани, в Москве, на Кавказе.
«У нас должны быть свои медресе, свои школы и вузы для религиозного образования… Человек должен знать основы существующих религий. Если ты хочешь жить в обществе и уважать своего соседа – должен знать, чему он в религиозном плане поклоняется», – пояснил зампред Общественного совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров.
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