«Теперь Америка не будет великой» – демократы публично оплакивают USA ID

Елена Острякова.  
12.03.2025 16:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


США не смогут процветать, если не будут активно вмешиваться в дела европейских государств.

Об этом конгрессмен-демократ Билл Китинг заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не смогут процветать, если не будут активно вмешиваться в дела европейских государств. Об...

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«Администрация Трампа заявила, что стремится к тому, чтобы Америка стала сильной, безопасной и процветающей. По сути, это включает в себя противодействие злонамеренному влиянию России и Китая. Наша иностранная помощь Европе направлена на это. Такие страны как Молдова, Грузия, Косово и Армения стремятся к расширению экономического сотрудничества и помощи США в укреплении демократических процессов в этих регионах.

США восстановили энергетическую инфраструктуру после российских атак, что позволило Украине дать отпор на поле боя. К сожалению, некоторые из этих усилий были сокращены из-за сокращения финансирования USAID. Хотя администрация и говорит, что ставит Америку на первое место, на самом деле она уступает территорию и влияние России, а теперь и Китаю», – посетовал Китинг.

В январе Дональд Трамп запретил Агентству США по международному развитию (USAID) в течение 90 дней оказывать помощь другим странам. Госдепартамент США приостановил работу программ иностранной помощи. 10 марта США официально отменили 83% программ USAID.

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