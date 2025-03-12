«Теперь Америка не будет великой» – демократы публично оплакивают USA ID

США не смогут процветать, если не будут активно вмешиваться в дела европейских государств.

Об этом конгрессмен-демократ Билл Китинг заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация Трампа заявила, что стремится к тому, чтобы Америка стала сильной, безопасной и процветающей. По сути, это включает в себя противодействие злонамеренному влиянию России и Китая. Наша иностранная помощь Европе направлена на это. Такие страны как Молдова, Грузия, Косово и Армения стремятся к расширению экономического сотрудничества и помощи США в укреплении демократических процессов в этих регионах.

США восстановили энергетическую инфраструктуру после российских атак, что позволило Украине дать отпор на поле боя. К сожалению, некоторые из этих усилий были сокращены из-за сокращения финансирования USAID. Хотя администрация и говорит, что ставит Америку на первое место, на самом деле она уступает территорию и влияние России, а теперь и Китаю», – посетовал Китинг.