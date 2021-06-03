Теперь и на Netflix. «Не брат ты нам, с..ка бандеровская!»

03.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Похоже, желание тащить за собой в XXI век наследие фашистов середины 20 века сыграло с Украиной очередную злую шутку. Уже второй день подряд в Киеве обсуждают «зраду» от Netflix: американская стриминговая платформа перевела слово «бандеровец» из российского фильма «Брат-2», как «украинский нацистский коллаборант».

Видимо, в Netflix недостаточно внимательно читали принятый еще при Порошенко-Яценюке в пакете с законом о декоммунизации закон о чествовании «героев национально-освободительной борьбы», к сонму которых тогдашние украинские депутаты сопричислили и петлюровцев и бандеровцев и советских диссидентов брежневской поры и кучу другой интересной публики. Память о них всех в постмайданной Украине священна – попробуй тронь, вони не оберешься. Одна беда – заткнуть рты под угрозой штрафов и прочих репрессий можно исключительно в пределах украинского национального гетто.

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А вот за его пределами – приходится изощряться, пускаясь во все тяжкие. Организовывать кампании травли, писать доносы и коллективные письма во все мировые инстанции – от Цукерберга до Папы Римского, требовать запретить, забанить и изъять. Строчить тонны негативных комментариев на страничках неугодных в соцсетях и т.д. и т.п.

Иногда такие кунштюки в стиле «Всем селом напали – еле отгавкался» – удаются. Так было в случае с отмененным вебинаром историка Алексея Миллера по украинской тематике в университете Альберты. Когда выяснилось, что объявление о нем содержало карту Украины без Крыма, «возмущенная диаспорная общественность» накинулась на научное заведение за то, что оно «приглашает читать лекции российского империалиста», «пророссийского историка» и «человека, отрицающего голодомор».

Однако в большинстве случаев защитники бандеровщины остаются с носом, как это произошло, например, в ходе эпического конфликта Лиги украинцев Канады со шведским историком Пером Рудлингом.

Лига украинцев Канады (ЛУК), которая является зонтичной структурой эмигрантской ОУН (б) обратилась к Лундскому университету в Швеции с письмом-доносом на Пера Рудлинга, историка, исследующего украинское националистическое движение. Диаспоряне уже писали на него телеги в 2012 году. Причем, не только на его родину в Швецию, но и в канадский университет Альберты, в немецкий Грайсвальд – собственно почти везде, где работал Пер Рудлинг.

Предметом жалоб было то, что историк обратил внимание на странное обстоятельство: из названия дивизии СС Галичина в продвигаемой диаспорянами псевдонаучной литературе загадочным образом исчезли две буквы: СС. Ведь «неудобно»…

Во-первых, Рудлинг пишет об ОУН и УПА и подает критический анализ деятельности этих организаций и не нравится панам из ЛУК. Во-вторых, он «слишком много знает», поскольку работал в тех американских архивах, где много такой информации об ОУН и ее деятельности, в том числе и в диаспоре, которая тоже может выглядеть невкусно.

В любом случае, налицо блестящий пример попытки ввести политическую, партийную цензуру с помощью лжи, клеветы и наглого давления на ученую среду. Тем не менее, и в 2012 году, и сейчас Лундский университет вежливо и достойно послал панов из канадской диаспоры туда, где они находятся – на дно выгребной ямы.

Кстати, неплохой пример для украинских университетов, когда на них “наезжают” доморощенные салопатриоты.

Но вернемся к Netflix. Дело в том, что к великому огорчению украинских необандеровцев, репутация у их исторического фюрера в мире вполне однозначная. Там, где о нем вообще хоть что-то знают, его считают одним из множества восточноевропейских приспешников Гитлера. Вроде румынских железногвардейцев, хорватских усташей Павелича или словацкой «Глинковой гарды» периода марионеточного государства Йозефа Тисо.

Тут уж ничего не поделаешь – хоть ты из шаровар выпрыгни или коллективную жалобу в ООН напиши. Это у себя в Киеве можно выдумывать всем институтом нацпамяти мифы и легенды о борьбе ОУН на два фронта и учреждать «день Героев», стряпая агитки с портретом официального союзника Гитлера и одного из подельников Бандеры Ярослава Стецько. В той же Германии за такие художества можно и в тюрьму загреметь.

Так что у поклонников Бандеры и защитников чести и достоинства его последователей остается один выход: как съязвил один из киевских телеграмм-каналов, поместить вражьих супостатов на «Миротворец» – всей стриминговой платформой сразу.

Р.S. Netflix все же изменил перевод на английский с «Ukrainian nazi collaborator» на «banderite».