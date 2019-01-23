Теперь и Восток Украины будет мыть горшки европейским панам

23.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Для галичан гастарбайтерство – стиль жизни, но этим они «заражают» теперь и восток Украины, где после разрыва экономических связей с Россией массово закрываются промышленные предприятия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По-настоящему ужаснулись, какой стала Украина. Великий народ, великая страна, но, между прочим, все величия и великие люди становились вместе с нами и на нашей территории. От канцлера Безбородко до правителей коммунистические партии СССР, включая таких конструкторов как Королёв и маршалов Победы, которых было предостаточно среди украинцев. Но это были украинцы в составе России и Российской империи.

Хотелось бы спросить тех, кто свою идеологию двигает на Малороссию и Новороссию: а есть великие украинские галичане, ставшие великими в составе Польши или Австро-Венгрии? Канцлер, конструктор, политический деятель, который сделал хорошую карьеру? Хоть одного назовите.

Говорят, как ужасно, что старики и дети сидят на территории Украины, а остальным приходится уезжать. Но ужасно это для таких, как я, которые из Донецка, Днепропетровска и Харькова, а для галичан – это привычный образ жизни.

Старшие дети и отцы в марте-апреле уходят на заработки в Польшу или Россию, а жены с младшими детьми, огород и свиней разводят. Потом они возвращаются к декабрю и до апреля сидят в своем доме, принеся этот заработок. Это стандарт галицийского западного образа жизни. И теперь он сдвигается на восток, и те люди, которые не знали, что так можно жить, работая на заводах и фабриках, создавая продукцию мировых стандартов, начинают переосмысливать, что всё это оказалось не нужно в нынешней бандеровской Украине.

Люди на Донбассе и Днепропетровске вместо того, чтобы создавать ракеты, пойдут на заработки к панам», – сказал он.