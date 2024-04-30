Теперь каждый сам за себя: Молдова и Украина будут оцениваться отдельно при вступлении в ЕС

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После того, как Республика Молдова начнет переговоры о вступлении в Европейский Союз, ее «прогресс» будет рассматриваться отдельно от «прогресса» Украины, несмотря на то, что обе страны получили статус кандидата одновременно.

Это разъяснил глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс в эфире телеканала TVR Moldova.

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«После начала переговоров они будут представлять отдельные процессы, будет очень тщательное рассмотрение Республики Молдова и Украины по заслугам», – сказал Мажейкс.

Дипломат заявил, что, хоть Молдова и выполнила важные условия, рекомендованные Брюсселем, но у неё есть существенные отставания, особенно в сфере правосудия. Речь идет о том, что генеральный прокурор еще не назначен, а состав Высшей судебной палаты неполный.

Таким образом, еврочиновники перестали говорить о «едином пакете», который должен включить Украину и Молдову. Учитывая нарастающий кризис в Евросоюзе, вполне возможно, что в ближайшем будущем все проекты расширения будут отправлены под сукно, к неудовольствию постсоветских лимитрофов.