Теперь молдаванином нельзя стать за деньги

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Парламент Молдовы 18 июня утвердил в первом чтении проект закона об отмене практики предоставления гражданства за инвестиции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как отмечается в информационной записке к проекту, введение этого закона «может привести к катастрофическим последствиям для безопасности Молдовы и ее граждан», поскольку его преимуществами могут воспользоваться иностранные граждане с сомнительным прошлым. Кроме того, указывается в записке, лица, причастные к краже миллиарда, могут через иностранных граждан покупать ценные бумаги и гособлигации Молдовы для отмывания денег.

Депутаты также отмечают, что указы о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции, хоть и будут опубликованы в «Официальном мониторе», в них не указывается имя и фамилия нового гражданина Молдовы, из-за чего людям, не входящих в Комиссию по рассмотрения досье на получение гражданства, невозможно изучить их биографию и убедиться, что они никак не связаны с преступной деятельностью.

Оппозиционные демократы высказались против отмены закона о предоставлении гражданства за инвестиции. Депутаты Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь упрекнули коллег в том, что они невнимательно читали закон и что там учтены возможные риски.

В Молдове программу получения гражданства за инвестиции, инициированную демократами, утвердили летом 2018 года. Она предусматривает, что иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум €100 тыс. или минимум €250 тыс. в стратегически важную сферу бизнеса. Однако сейчас доступна только первая опция. Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь €1,3 млрд инвестиций.