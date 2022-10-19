«Теперь можно говорить война»: Путин ввел военное положение в четырех субъектах РФ

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин своим указом ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ», – сказал Путин.

Согласно указу военное положение вводится с 20 октября. При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «0 военном положении».

Согласно Федеральному конституционному закону « военном положении» на территории, где действует такой режим, могут в частности:

временно эвакуировать население в более безопасные районы; ввести комендантский час; привлекать граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий обстрелов, восстановлению поврежденных объектов; изымать необходимое для нужд обороны имущество с последующей выплатой его стоимости; запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ; ввести военную цензуру, в том числе прослушивание телефонных разговоров или просмотр почтовых и других сообщений.

Границы России в связи с военным положением в четырех регионах закрывать не планируется, заявили в Кремле.

«ЛДНР этим не удивить. Мы тут так годами живём: и, надо сказать, население достаточно дисциплинировано выполняло требования властей. Если кто опять скажет, мол, тут-то военкоров и прижмут! В Донбассе мы давно так работаем, по мне, довольно успешно. Это касается отношений военных Донбасса и СМИ. Строго, но жить можно», – пишет в своем ТГ-канале военкор Александр Сладков. «В условиях военного положения выборы не проводятся», – отмечает политолог Алексей Чеснаков.

В приграничных регионах РФ вводится «средний уровень реагирования». Среди них:

Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область.

«Полувоенное положение. Это сделает там больше порядка. Давно пора», – считает политолог Сергей Марков. «Итак, 4 региона на военном положении, еще 8 регионов переведены в состоянии среднего уровня реагирования. Насколько я понимаю, теперь можно говорить «война» – она идет на 4-х наших территориях. Впрочем, можно и не говорить этого слова – разницы никакой нету», – считает уральский политолог Андрей Перла.

Кроме того Путин поручил создать Специальный координационный совет по выполнению целей СВО. Его возглавит Мишустин

«Государственный комитет обороны. И даже если назвать это координационным советом, суть не меняется. Мобилизация экономики – в хорошем смысле – начинается», – прокомментировал решение телеведущий Андрей Медведев. «Это ГКО, но только в условиях рыночной экономики и реального федерализма. Отмечу две вещи. Первое. Губернаторы мягко, но властно интегрированы в систему поддержки Вооружённых Сил и операции в целом. А, кто «не», тот – «не». Второе. Максимальное, даже на уровне лексики, избегание чрезвычайщины. Это важно. Озвученные оргрешения – это уже хороший шаг к интеграции фронта и тыла и началу реального многосекторального противоборства с Западом. Структурные изменения всегда должны идти впереди кадровых перестановок», – пишет профессор Дмитрий Евстафьев.