Теперь на законном основании: у США появится 15 военных баз в Финляндии

Сергей Рыжов.  
02.07.2024 08:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Финляндия


Парламент Финляндии утвердил соглашение о сотрудничестве в области обороны, сообщает местная государственная телерадиокомпания Yle.

По этому документу Финляндия открыла на своей территории 15 военных объектов для армии США,

Парламент Финляндии утвердил соглашение о сотрудничестве в области обороны, сообщает местная государственная телерадиокомпания Yle....

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Речь идет о четырех авиабазах, военном порте и железной дороге на севере Финляндии. Также соглашение включает в себя склады для военного имущества.

Согласно договору США смогут разместить на указанных объектах своих военных и технику. Финская власть берет на себя обеспечение безопасности тех мест, которые будут использовать американцы.

По словам представляющего Консервативную партию министра обороны Антти Хяккянена, Хельсинки и Вашингтон планируют углублять оборонное сотрудничество и обеспечить постоянное присутствие американцев в стране. Аналогичное соглашение США имеют с более чем 20 странами.

Соглашение было подписано еще в декабре прошлого года, но его еще нужно было утвердить парламенту страну. Теперь этот вопрос снят.

В июне финский Комитет по конституционному праву подсчитал, что соглашение должно быть одобрено парламентом квалифицированным большинством в две трети голосов. По мнению комитета, соглашение во многом затрагивает Конституцию.

«Депутат Анна Контула предложила отклонить соглашение, но не получила поддержки. Следовательно, предложение Контулы утратило силу. Иными словами, парламент не голосовал за одобрение соглашения, а одобрил его единогласно», – говорится в публикации.

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