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Экспертиза установила, что Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетами американского ЗРК «Patriot». Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю. Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей. Отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления. Показать, что они что-то могут. Спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины», – сказал Путин.

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Он подчеркнул, что вина Украины и НАТО в трагедии будет доказана на международном уровне.

«Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой «Patriot». Это экспертиза уже установила. Украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Вот я официально, пользуюсь случаем, хочу заявить – официально мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой «Patriot» из конкретного места и в конкретное время. С территории, подконтрольной украинским властям», – подытожил президент.

«Россия требует международного расследования. Зачем? Для того чтобы показать всем, что руководство Украины это преступники, которые убивают украинцев», – пояснил российский политолог Сергей Марков.

Можно предположить, что Украина наверняка будет открещиваться от ответственности, как уже было, когда ВСУ сбили гражданский самолет над Черным морем еще во времена правления Леонида Кучмы.

«Теперь начинается самое интересное», – считает радиоведущий Сергей Мардан.