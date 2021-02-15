«Теперь неприятностей будет больше». Вместе с дочерью взорван комбат ДНР

15.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В Горловке совершено покушение на известного командира 1-го территориального батальона Народной милиции ДНР Сергея Попова (позывной «Длинный»).

Об этом в своем блоге заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автомобиль Попова попытались взорвать на проспекте Мира при помощи устройства, прикрепленного к кузову в то время, когда комбат вез ребенка в школу.

«Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона с позывным «Длинный», который в это время вёз дочь в школу. Комбат и его дочь на данный момент в больнице… Жизни комбата «Длинного» ничего не угрожает, посечены ноги, но ничего серьёзного, скоро вычухается. По моим данным, последнее время батальон под командованием «Длинного» доставлял много неприятностей украинским воякам, видимо это реакция. Только укры не понимают, что теперь неприятностей будет больше», – написал Безсонов.

Военкор Андрей Руденко в своем блоге сообщил, что дочери комбата также ничего не угрожает.

«Состояние комбата Сергея Попова (позывной «Длинный») врачи оценивают как средней тяжести, сейчас он на операционном столе. Предварительный диагноз: множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра. У девочки контузия и шок, других видимых повреждений нет, её обследуют врачи», – сообщает Руденко.

Военный журналист Александр Сладков отмечает, что к подрыву автомобиля Попова может быть причастна украинская ДРГ.

«Есть версия, что террористическая атака комбата НМ ДНР – ответ ВСУ на подрыв группы украинских десантников под Новолуганкой. Предположительно Центр СпН ВСУ «Запад» (бывший 8 полк спецназа в Хмельницком). Это они так быстро реагировать уже способны!? Плохо, если так», – пишет Сладков.

Спецкор Александр Коц указывает, что спецслужбы ДНР не исключают установки взрывных устройств в других местах по маршруту следования Попова.

«Не исключается, что террористы могли подготовить для покушения не одно взрывное устройство, а несколько. В настоящее время проводится проверка маршрутов и мест, где в этот день мог находиться комбат», – обращает внимание Коц.