«Теперь повоюем!» – в Киеве рады, что «кремлёвского курсанта» в ВСУ сменил доморощенный спец по «котлам»

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Российская армия не идёт в наступление на Украину, потому что боится, повторения боёв на Донбассе 2014 года.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил киевский “военный «эксперт» Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный сдерживающий фактор – это пассионарность нашего общества. Вспомните 2014 год – я думаю, повторится всё то же самое. Волонтёры оденут-обуют и достанут всё, что нужно для вооружённых сил. И реально, если будет военная угроза конфронтации, то мобилизация пройдёт намного быстрее и намного серьёзнее», – пригрозил Жданов.

Кроме того, он добавил, что уволенный с должности главкома ВСУ Руслан Хомчак – это старая советская школа. «Кремлёвского курсанта» сменяет генерал с периферии, командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный, отвечавший в 2014 году за Дебальцевское направление.

«То есть, Хомчака выбивают как ключевую фигуру в военной компоненте Минобороны, и молодой, доморощенный, наш, украинский генерал занимает эту должность. Думаю, с ним наверняка была проведена беседа в Офисе президента, он понимает цели и задачи, и его не просто так взяли, он командовал бригадой в 2014 году, он ещё и с боевым опытом», – сказал украинский эксперт.

Отметим, Залужный участвовал в боевых действиях во время карательной операции против жителей Донбасса в 2014 году, когда был назначен заместителем командующего сектором «С» (в него входил север бывшей Донецкой области, запад Луганской и Дебальцевское направление).