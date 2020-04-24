«Теперь процесс пойдёт быстрее»: Путин подписал новый закон по Донбассу

24.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей республик Донбасса при получении российского гражданства. Закон вступил в силу с момента его опубликования.

«Теперь процесс пойдет быстрее! Непосредственно в республиках российские паспорта получили уже более 200 тысяч человек, несколько миллионов ещё осталось…

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Для жителей территорий, где продолжается война и экономическая блокада, это не только существенная сумма, но и крайне важный символ того, кому наши люди действительно нужны, а кому только поговорить!» – комментирует представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Эта льгота очень нужна для жителей Донецкой Народной Республики, но важность и ценность этого решения состоит для нас не только с материальной точки зрения. На протяжении шести лет Россия всегда рядом с нами, поддерживает и словом, и делом. И сегодня мы вновь стали свидетелями еще одного исторического события. Такими действиями руководство Российской Федерации демонстрирует свой гуманизм и истинное отношение к жителям Донбасса, защищая всеми доступными на сегодняшний день способами, признавая и восстанавливая наши права. Это еще раз доказывает, что мы действительно стали для России своими», – отметил глава ДНР Денис Пушилин.

«Многие из вас, думаю, помнят 2014 год, когда крымчане праздновали Крымскую весну и воссоединение со своей Родиной Россией. Тогда мы пообещали, что следующим шагом обязательно должна стать интеграция в РФ республик Донбасса. И сегодня мы уверенно движемся к этой цели», – обещает депутат Госдумы Андрей Козенко.