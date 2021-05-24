Теперь самолеты начнут облетать не только Украину, но и Белоруссию – киевский эксперт

24.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Задержание основателя польского телеграм-канала «Нехта», который руководил массовыми беспорядками в Белоруссии, Романа Протасевича с экстренной посадкой самолета в Минске не означает, что в Белоруссии будут таким же образом задерживать граждан других стран.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Всеволод Степанюк.

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«Конечно, такие методы задержания неприемлемы. Но такие методы применяются, в том числе и Украиной. Например, в 2016 году в Киеве посадили самолёт белорусской государственной компании «Белавиа» который летел из Киева в Минск. При этом в самой компании утверждали, что командиру было заявлено, что если он не выполнит команду на посадку в воздух будут подняты истребители. Никаких причин задержания предъявлено не было.

В случае с основателем NEXTA надо учитывать, что он был гражданином Белоруссии, обвинялся в преступлениях и запрос о его выдаче был направлен в Польшу. Граждан других стран в Белоруссии вряд ли будут задерживать таким образом – это уже международный терроризм. Тем более не будут задерживать иностранных политиков. Хотя, конечно, происшедшее может привести к тому, что самолеты теперь будут облетать Белоруссию, как они начали облетать Украину после сбития «Боинга», – сказал политолог.