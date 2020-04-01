«Теперь шлюзы открыты». Галичане угрожают снести государственные институты

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Принятие Верховной радой закона об открытии рынка земли неизбежно приведёт к революционной ситуации в стране.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть открыла рынок земли, а с ним и шлюзы революционной ситуации. Это не значит, что у них сразу же завтра хлынет неконтролируемая энергия общественных масс. Но это означает, что власть создала условия, чтобы потенциально так произошло. Как и в любом другом случае, когда она поступает вопреки воле общества.

Мое понимание революционной ситуации вытекает из вызревания нетождественности между государственной властью и обществом. То есть она наступает тогда, когда государственная власть перестает выполнять свое назначение и превращается в институцию в себе и для себя. Тогда государственная власть и общество переходят в параллельные плоскости существования и еще какое-то время мирно сосуществуют по инерции. Однако рано или поздно общество созревает до понимания того, что от паразитарных псевдогосударственных институтов следует избавиться и заполнить управленческий вакуум новой и органично нужной обществу государственной властью.

Шлюзы открыты, и теперь от высших должностных лиц государства зависит, когда и как в них хлынет общественная энергия изменений. И не обязательно они будут носить характер Майдана. Правда для конструктивного использования этой энергии следует открыть шлюзы – легитимной смены обанкротившейся власти», – пообещал Сыч.