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23.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Образование, Политика, Сербия, Хорватия
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Теперь совсем европейцы: Хорватия перестала признавать дипломы Сербии и БиГ


Дипломы, полученные в вузах Сербии и Боснии и Герцеговины, больше не будут автоматически признаваться Хорватией.

Об этом сообщает Večernji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хорватское Агентство по науке и образованию приняло решение пересмотреть нормы закона о признании дипломов, полученных за рубежом, в странах, не входящих в Европейский союз. Речь, в своей массе, идет о вузовских дипломах соседних Сербии и Боснии и Герцеговины.

Следует отметить, что до этого момента дипломы соседей Хорватии по постюгославскому пространству признавались автоматически. Теперь же власти бывшей постюгославской республики, ставшей членом ЕС в 2013 году, но не отменившей при этом национальной валюты, хотят стать еще более европейцами, дистанцировавшись от родственных народов и даже соплеменников из стран бывшей Югославии.

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