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BBC сообщает, что три прибалтийских лимитрофа – Литва, Латвия и Эстония – «совершают исторический переход от российской энергосистемы».

Спустя более чем три десятилетия после выхода из состава СССР Эстония, Латвия и Литва готовятся полностью отключиться от российской электросети и присоединиться к сети ЕС.

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Двухдневный процесс отключения начинается сегодня, и жителям трех стран приказано зарядить свои устройства, запастись едой и водой, а также подготовиться к тому, что прогнозируется суровая погода. Многих попросили не пользоваться лифтами, а в некоторых районах отключат светофоры.

В воскресенье на торжественной церемонии в столице Литвы Вильнюсе, которую посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, гигантские, специально изготовленные часы будут отсчитывать последние секунды до начала перехода.

После этого три страны официально откажутся от так называемой Брельской энергосистемы, которая соединяла их с Россией и Белоруссией со времен окончания Второй мировой войны.

Энергосистема БРЭЛЛ — расшифровывается как «Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва» — почти полностью контролируется Россией и уже давно считается на Западе уязвимым местом для бывших советских республик, которые сейчас являются членами НАТО.

После отключения от него три прибалтийские страны будут работать в «изолированном режиме» около 24 часов — выживая только за счет собственной энергии — прежде чем подключатся к европейской сети через Польшу.

По состоянию на утро субботы Литва заявила, что уже отключилась от российской энергосистемы, а Латвия и Эстония, как ожидается, последуют за ней в ближайшие часы.

«Теперь мы лишаем Россию возможности использовать систему электроснабжения в качестве инструмента геополитического шантажа», — пафосно возвестил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

«Когда страны Балтии вступили в ЕС и НАТО, все говорили о том, что они являются энергетическим островом, который все еще зависит от совместной электрической сети с Беларусью и Россией», — говорит профессор Дэвид Смит из Балтийского исследовательского отдела Университета Глазго. «Теперь это полностью разрушено».

Сообщается, что в последние месяцы во всех трех странах часто проводились тесты аварийных операций, чтобы помочь подготовиться к возможным целенаправленным атакам на энергетическую систему, сообщил BBC News представитель Натовского центра передового опыта в области энергетической безопасности.