23.05.2018, Николаев, Владимир Гладков

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Теперь украинские морпехи будут ходить в голубых беретах

Украинский президент перенёс день морской пехоты Украины с 16 ноября на 23 мая. Теперь морпехи будут носить не чёрные береты, а цвета морской волны – голубого.

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Об этом он заявил в Николаеве во время торжественного мероприятия в честь 100-летия создания морской пехоты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уважаемые воины, поздравляю Вас с получением беретов нового образца», – обратился к военным Порошенко.

После торжественной части президент Украины решил проинформировать солдат морской пехоты о том, что их праздник теперь будут отмечать в другой день.

«Я хочу вас проинформировать, что я меняю и дату празднования дня морской пехоты Украины, исходя из нашего собственного исторического календаря. Ровно 100 лет назад 23 мая 1918 года гетман украинского государства Павел Скоропадский, который сделал немало полезного на поприще государственного строительства, отдал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трёх полков несения службы», – рассказал лидер украинского государства.

Олигарх подчеркнул, что это был первый документ о создании морской пехоты независимой Украины.

«К сожалению, в силу разных факторов, в первую очередь из-за внутренние дрязги и недостатка единства, независимость тогда не удалось отстоять. Только сейчас мы возвращаемся к нашей исторической памяти. Восстанавливаем справедливость», – заявил украинский президент.

«И так, я, как президент и верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, принял решение установить новый день морской пехоты Украины, который теперь будет отмечаться на государственном уровне 23 мая», – отметил Порошенко.