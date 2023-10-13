«Теперь уже очевидно»: СБУ до зубов вооружила ХАМАС

На роликах, снятых боевиками «Хамас» во время атаки на Израиль, видно множество образцов оружия НАТО, которое ранее передавалось Украине.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как известно, нападение было осуществлено с помощью тысячи вооружённых бойцов. Причём они были вооружены американским стрелковым оружием, оно заметно на снимках, на видео, которые дошли до мировой общественности. Там чётко видно автомат М4 американского производства. Кроме того, у них были противотанковые ракеты, были парапланы, беспилотники и катера. Причём эти катера производства каких-то стран, которые находится не в этом регионе. Это американские надувные лодки с моторами, которые поставлялись Украине», – указал эксперт.

Политолог Александр Лазарев, член движения «Другая Украина», напомнил, как в первые дни СВО оружие раздавалось с грузовиков всем желающим в Киеве, включая бомжей и уголовников.

«Ни для кого не секрет, что от оружие, которое поставлялось ещё до 24 февраля 2022 года на Украину, сразу же половина продавалась за границу, и плевать кому. Там даже никто не смотрел, кому и что продаёт. Причём продавались противотанковые системы, любые, не просто автоматы М4. Когда началась заварушка, там сразу поделили – это сюда, а это мы продадим. В первые дни СВО они на улице бомжам в Киеве раздавали автоматы. Я в тот момент находился в Киеве – там страшно было выходить на улицу! Когда эти бомжи просто убивали людей, проезжающих мимо на автомобиле. Расстреляли зелёный джип, где ехали отец, мать и двое дочерей, подумали, что это армия Российской Федерации. Бесконтрольный оборот вооружения на территории Украины привел к тому, что это оружие появилось не только у ХАМАСа, а ещё у ряда террористических запрещённых организаций. Им плевать, куда продавать – это чистый бизнес, и за этим стоит и Служба безопасности Украины, и Министерство обороны Украины. Сколько расследований проводят те же американцы? Приезжают и говорят: давайте вы как-то поаккуратнее будете, а то всплывает и там, где не надо. Но им плевать, для них это всё деньги. А прикрываются идеологией, за которую люди идут умирать, а сами просто косят деньги», – подчеркнул Лазарев.

Автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев считает, что поскольку система «Железный купол» показала свою несостоятельность, США придется отправлять Израилю ракеты, предназначавшиеся Украине.

«У зенитных ракет существует система, которая в принципе позволяет делать разворот на цель с большими перегрузками. Соответственно, в «Железном куполе» они эту опцию убрали, чтобы снизить стоимость. Если совсем образно, то это ракета «Град», почти такая же, как типа «Кассам», которая прилетает со стороны палестинцев. Они отвечают на неё такой же ракетой «Град», которую чуть-чуть доработали для того, чтобы она могла сбить на траектории другой «Град». Но она не сможет сбить самолёт, вертолёт, который маневрирует. Конечно, она корректирует полёт, но у неё задача упрощена, и это сделано для дешевизны. Таким образом, они могут себе позволить выпустить сотни ракет и не разориться. А израильтяне правильно посчитали, сделали такую разработку, которая позволить отразить несколько сотен ракет. Но ХАМАС накопил тысячи и, таким образом, всё-таки продавил «Железный купол», – пояснил эксперт.

«Интересен ещё один момент: израильтяне запросили ракеты Patriot для зенитных комплексов, потому что ХАМАС применяет беспилотники. И чтобы поразить их, малых комплексов ПВО, как «Панцирь» или «Тор», у американцев нет. И поэтому в данном случае, когда необходимо поразить даже небольшой беспилотник, они используют огромную дорогую ракету Patriot. В нашем случае во всём этом великолепии радует один момент, что эти ракеты не попадут на Украину», – заключил Васильев.