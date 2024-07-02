«Теперь за Сомали мы спокойны»: Брюссель отправляет молдавских военных в Африку

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Республика Молдова отправляет двух военнослужащих для участия в рамках тренировочной миссии Евросоюза EUTM Somalia. Согласно пояснительной записке правительства Республики Молдова, решение принято в соответствии с обращением представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, поступившим в мае 2023 года, сообщает realitatea.md.

Офицеры будут развернуты начиная с 15 июля 2024 года. Им будет предоставлено необходимое оборудование и боеприпасы, оформлены документы, сделаны прививки, приобретена медицинская страховка и оплачено проживание. При этом молдавские военные получат необлагаемое налогом суточное содержание в размере 80 долларов США, которое будет рассчитываться с даты отбытия. Период ротации будет варьироваться от 6 до 12 месяцев.

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Размещение молдавских вооруженных сил в этой африканской стране, где идёт гражданская война, а международно-признанное правительство страны не контролирует большую часть своей территории, связано с обязательствами перед ЕС, включая участие в миссиях и операциях в рамках общей политики безопасности и обороны.

Командование EUTM Сомали расположено в столице Могадишо. В настоящее время в миссии работают 209 человек из семи стран-членов ЕС: Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Румынии, Португалии и Греции, а также из Сербии – государства вне сообщества. Могадишо представляет собой город-крепость, окружённую множеством блокпостов и укреплений, и постоянно подвергающуюся угрозам терактов со стороны радикальных исламистов.

«А какое отношение Молдова имеет к Сомали? А если бы попросили отправить 20 тысяч, также никто не посмел бы отказать? Когда рассказывают о вступлении Молдовы в НАТО, надо понимать, что просить уже никто не будет – а будут целенаправленно утверждать количество военных для участия в войнах НАТО. И кому из граждан Молдовы это нужно?», – комментирует ситуацию депутат молдавского парламента, представитель незарегистрированной парламентской группы «Победа» Александр Нестеровский.

Другой молдавский парламентарий, депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя был более лаконичен.

«Теперь мы за Сомали спокойны», – написал он в своём телеграм-канале.