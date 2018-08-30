30.08.2018, Москва, Елена Острякова
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Теперь Запад не будет поднимать вопрос о Крыме



Президент Украины Петр Порошенко сделал пророссийский шаг, заявив о расторжении Большого договора с Россией.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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«Выход из договора – шаг пророссийский, потому что многие политики здесь добивались выхода России из этого договора. А тут Украина это делает сама и снимает ответственность с РФ за уважение своих территориальных границ», – сказал Беспалько.

По его мнению, Украина и так не выполняла три четверти статей Большого договора.

«Теперь вопрос оспаривания перехода Крыма под российскую юрисдикцию будет менее значимым для внешних политических игроков», – сказал Безпалько.

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