Теперь заживём! Украина выходит из двух соглашений СНГ по космическому сотрудничеству

18.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина выходит еще из двух соглашений СНГ, эти соглашения связаны с космосом.

Об этом на своем канале в Телеграм радостно сообщает одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Он опубликовал черновик указа президента Украины о выходе из Соглашения о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ (подписано 15 мая 1992), а также постановления Кабмина о выходе из Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства (подписано 13 ноября 1992).

Как отметил в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, такие шаги предпринимаются в контексте общего курса на разрыв связей с Россией.

«Зеленский совсем недавно делал заявление о том, что Украина будет продолжать изолировать себя от России. В этом контексте и принимаются подобные решения. Впрочем, эти соглашения уже давно не действуют. Украина как член «космического клуба» уже давно не существует. Когда-то Украина была одним из девяти участников «космического клуба», но сейчас мы только щёки надуваем. Американцы сделали какую-то ракету, наши отправили туда два винтика и один болтик, а нам тут рассказывают, что мы вместе с американцами запускаем ракеты в космос. Но всего того, чем был «Южмаш», всей этой космической инфраструктуры уже не существуют. То есть, Украина вышла из того, что и так уже не существует. И конечно, это продолжение той самой тенденции к самоизоляции Украины. Скоро из-за самоизоляции вся изолента в Украине закончится. Но по-другому поступать уже никто не может», – заключил Василий Волга.