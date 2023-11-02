Теплинский создаст много проблем, у него впечатляющий бэкграунд – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.11.2023 19:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Назначенный недавно командовать группировкой «Днепр» командующий ВДВ Михаил Теплинский создаст много проблем украинским войскам. Его задачей будет выбить ВСУ, удерживающие плацдармы на левом берегу Днепра, поэтому вполне вероятно, что передовые отряды будут вынуждены вернуться на правобережье.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший спикер Генштаба, бежавший из Крыма вместе с украинскими войсками в 2014-м, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначенный недавно командовать группировкой «Днепр» командующий ВДВ Михаил Теплинский создаст много проблем украинским войскам....

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«По статусу он является командующий Воздушно-Десантными Войсками Вооруженных Сил Российской Федерации и имеет весьма и весьма впечатляющий бэкграунд в рамках своей деятельности в статусе командующего. Его действия – организация подчиненных ему сил и средств – создали немало проблем для украинских сил обороны во время ведения оборонных боев в районе Северодонецка и Лисичанска.

В принципе, я считаю, что в настоящее время Теплинский является одним из наиболее опытных и профессионально подготовленных российских генералов, который создаст нам немало проблем. Я думаю, такая ротация не просто так случилась – противнику крайне важно обеспечить контроль над югом Херсонской области, именно поэтому противник готов привлекать к реализации этих задач не только дополнительные силы и средства, ныне действующие в основном на юге Запорожской области, но и генералитет, и иные ресурсы для того, чтобы задача по удержанию юга Херсонской области была реализована…

Что будет далее – я думаю, что Теплинский, уяснив ситуацию на месте, будет задействовать все имеющиеся у него ресурсы для того, чтобы с помощью бронетехники, авиационной компоненты и средств поражения – максимально оттеснить украинские подразделения, возможно, на правый берег, каким-то образом купировав варианты развития плацдармов, которые в настоящее время созданы и удерживаются украинскими морскими пехотинцами…», – отметил он.

«Если нам ресурсов будет недостаточно, то будет проводиться маневренная оборона – и вполне возможно, нам необходимо будет перемещаться вновь на правый берег», – заключил Селезнев.

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