03.06.2019

«ПолитНавигатор» вновь публикует фрагменты из книги «Война в 16. Из кадетов в «диверсанты», которую написал ополченец из Киева Андрей Савельев (позывной «Вандал»), участвовавший в обороне Славянска и других событиях Русской весны. Глава «Теракт по-украински» посвящена событиям, которые произошли ровно 5 лет назад, 4 июня 2014 в поселке Семёновка под Славянском.

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…4 июня уцелевший танк, стрелявший по нам из лесопосадки, опять отличился. Раз у укров не получилось взять нас своими силами, они решили это сделать с помощью теракта. Дорога Харьков – Ростов проходила через их блокпосты и наши. По ней, несмотря на боевые действия, периодически ездил транспорт, который досматривали как укры, так и наши.

Со стороны Красного Лимана двигались две фуры: одна начинённая кирпичом, а другая гипсокартоном. Ничего не подозревая, они прошли досмотр на укровском блокпосту и двинулись на Семёновку. Проехали мост через реку Казённый Торец, на котором вчера стояла техника нацгвардии, и когда подъезжали уже к бетонным блокам нашей передовой, по ним укропы открыли огонь из ПКТ на танке.

Стреляли трассерами по кабинам. Машины в движении быстро вспыхнули ярким пламенем. Оба водителя оказались, видимо, опытными дальнобойщиками, потому что смогли остановить горящие фуры ещё за метров 30 до заградительных бетонных блоков. Чудом им удалось выбраться оттуда, они даже успели захватить свои вещи с документами на машину. Вместе с ними они побежали в сторону флагов ДНР, где их встретил Боцман и укрыл в одном из погребов посёлка.

Меня вызвали по рации и попросили осмотреть их, так как, по словам Боцмана, один находился в сильном шоке. Когда я пришёл, обстрел передовых позиций был в самом разгаре. В подвале сидели двое дальнобойщиков и глушили из горла бутылку водки. С ними был ещё один боец и рассказывал об ополченской окопной жизни. Только он водку не пил, так как знал, что пьянство строго карается среди ополчения.

Я спустился к ним по ступенькам и расспросил о случившемся. По их поведению я уже понял, что оба отошли от шокового состояния благодаря народному чудодейственному средству. Дальнобойщики — обычные донецкие мужики — рассказали, что очень удивлены тем, что в них стреляла украинская армия. Они буквально за три минуты до происшествия мило поговорили с дежурившими на блокпосту ребятами из нацгвардии. Те им пожелали даже счастливого пути.

Но больше всего меня поразило то, что водители быстро забыли про то, как выскакивали из горящих фур, зато долго сокрушались о том, как их будут штрафовать за уничтоженный товар. Два грузовика так и стояли в одну линию перед нашими позициями, догорая дотла.

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Когда мы им стали объяснять, что мы делаем в окопах, почему взяли в руки оружие, они никак не могли врубиться, что действительно идёт война. Дальнобойщики, хоть и донецкие, но колесили по всей Украине. Им казалось, что в Донбассе силы Западной Украины стоят на блокпостах и как-то враждуют с блокпостами сил Восточной Украины. Они не могли понять, что мы не поделили между собой, но после обстрела своих машин понемногу соглашались, что украинские военные действительно развязали в Донбассе кровопролитную войну. Всё это время они, не закусывая, опустошали «литрушечку» и в какой-то момент перестали дёргаться, когда снаряды приземлялись в нескольких метрах от нашего подвала.

Пообщавшись с ними, я понял, что моя помощь уже не требуется и ушёл обратно на автомойку, в которой мы жили после разгрома «Метелицы»…

Продолжение – в книге «Война в 16. Из кадетов в «диверсанты».