Теракт: Пожар в Чернобыле теперь пошёл и в сторону Белоруссии

14.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Бушующий вторую неделю в Чернобыльской зоне пожар разделился на два очага. Одно из направлений движения пламени – в сторону атомной станции, второе – к белорусской границе.

Об этом в своем блоге сообщил член общественного совета в Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, отмечая, что огнем уничтожены сохранившиеся в зоне сёла.

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«На данный момент два очага – один идет в сторону Чернобыля, второй – в сторону Беларуси за Старые Шепеличи. Которые, похоже, также R.I.P», – сообщил Емельяненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире телеканала «Эспрессо» Емельяненко также заявил, что причиной возгорания леса стал поджог и призвал квалифицировать это как теракт: «Это однозначно поджог. Исходя из того, что благодаря этому умышленному поджогу в атмосферу поднимается радиация, пусть и в небольших дозах, но поднимается и выходит за границы Чернобыльской зоны отчуждения, я считаю, необходимо квалифицировать этот поджог как террористический акт. Потому что размазывание радиации, которая сейчас заключена в территории Чернобыльской зоны отчуждения, по жилым городам, пусть и в небольшом количестве, но это уже террористический акт».

При этом, замминистра экологии и энергетики Украины Алексей Рябчин в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил, что пожар не угрожает атомной станции и большим объектам. Больше чиновник переживает за туристические потенциал зоны отчуждения.

«По информации, которая у меня есть, огонь не угрожает большим объектам, опасным объектам, которые есть в Чернобыле. Да, огонь есть, низовой огонь – на листьях, был огонь, который перебрасывается с деревьев на деревья, который тушили самолетами. Но сейчас опасные объекты вне опасности. Мы очень сильно в Минэкэнерго переживаем за саму Чернобыльскую зону, потому что у нас были планы сделать из этого туристический магнит, на это выделялось большое количество средств, разрабатывалась очень крутая стратегия, чтобы еще больше туристов приехали туда и увидели эту очень непростую, очень атмосферную зону. Я там был в прошлом году – это просто волшебная местность. Я надеюсь, и по данным, которые у меня есть на сегодня, пока туристический потенциал Чернобыля не утрачен», – заявил Рябчин.

С ним не согласился депутат Верховной рады Владимир Арьев.

«Молчание власти по лесным пожаров в Чернобыльской зоне мне напомнило 1986 год. Коммунисты тогда хоронили правду, которую люди узнавали от западных радиоголосов. Теперь австралийская ABC пишет о повышении радиационного фона, и ветер в сторону Киева, в ответ на что ответственные лица в Киеве повторяют – все хорошо.

Но, судя по фотографиям Reuters и карт пожаров, все плохо. Горит могильник «рыжего леса» – того, который принял на себя первый удар от взрыва 4 реактора. Горят грязные участки, и у нас всех есть серьезный повод для беспокойства…

Я был в Чернобыльской зоне десятки раз, даже лазил внутрь четвертого реактора и на крышу саркофага снимать оттуда репортажи и знаю, чего стоит бояться, а чего нет. Нынешняя ситуация более чем тревожная и опасная. Но ложь о «все в порядке» еще опаснее. Доказано в 1986», – написал Арьев в своем блоге.

О большой опасности пишет и экс-депутат Рады Алексей Журавко, ссылаясь на информацию от людей, непосредственно участвующих в ликвидации пожара:

«Радиационный дым накрывает Киев. Сегодня я пообщался с одним знакомым из зоны отчуждения, который участвует в тушении пожара. Вот, что он мне рассказал:

«С топливом проблемы, с оборудованием проблемы, ребята с пожарных частей работают круглые сутки. Пожарное обмундирование все старое, машины пожарные ломаются, да и они старые. Запчастей не хватает, работает на локализацию пожара лишь 2 вертолета – с топливом для них тоже проблемы. Вертолетчики работают просто на износ. Помощи от власти практически никакой».

Как человек утверждает, ситуация может выйти из-под контроля, радиационный фон растет так как деревья, кустарники, все зараженное. А сейчас вся эта радиационная гадость выбрасывается в виде дыма в атмосферу. В Киеве тоже радиационный фон увеличился. Куда этот дым дальше пойдет – все зависит от ветра», – сообщает Журавко, характеризуя ситуацию как «тихий ужас».

«Жаль, что вы, киевляне, не понимаете, что этот пожар скажется на здоровье вашем и ваших детей. А это раковые заболевания и другие тяжелые последствия. Мало того, это скажется и на ваших детях, которые будут рождаться с физическими отклонениями. Власть Украины сегодня не справляется со своими обязанностями, на их месте я бил бы в набат и просил бы помощь у России и других стран, если сами не могут. Теперь вы будете страдать, мучиться от такой власти. К сожалению, это факт. Деньги на войну есть, а вот на тушение пожара, да еще в зоне отчуждения, денег нет», – резюмировал политик.