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Новости Украины

В украинском медиапространстве обсуждают очередную виртуальную «перемогу над Крымом» – доблестные невидимые войска обрушили опору ЛЭП в Херсонской области, якобы оставив Крым без электроэнергии.

Таким образом, военные объекты ВС РФ будто бы остались без электричества, а «оккупационные власти», мол, вынуждены везти с материка дизельные генераторы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об обрушении опоры ЛЭП накануне сообщил советник головы украинской Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

«Вчера оккупанты заявили, что они Запорожскую атомную электростанцию подключат к российской энергосистеме, а сегодня упали опоры, которые ведут линию от Каховки к Чаплынке, – подчеркнул Хлань. – Планы оккупантов в очередной раз накрылись».

Сегодня эту тему продолжил «5 канал» экс-президента Украины Петра Порошенко. Но уже в контексте того, что из-за падения ЛЭП «прекратилось энергоснабжение Крыма», который, к слову, давно уже сам может снабдить электроэнергией кого угодно.

«Электроэнергия по одной из линий в Крым не идет, как было в 2015 году, когда одна из опор тоже упала, и на какое-то время Крым остался без света, но после все выправилось», – сообщил ведущий канала.

Действительно, в июле энергетики восстановили линии электропередач между Крымом и Херсонской областью, взорванные радикалами в ноябре 2015 года. Высоковольтная линия должна подстраховать соседний регион на случай диверсий со стороны украинских националистов, поскольку Крым полностью обеспечен собственной генерацией – ПГТУ ТЭС «Таврическая» и «Балаклавская» вырабатывают по 470 мегаватт электроэнергии каждая. Еще 120 МВт вырабатывает Сакская ТЭС, полностью модернизированная после вхождения Крыма в состав РФ, и 90 МВт Крымская ТЭС, которую ожидает модернизация. Пиковое потребление Крыма составляет 1,2 ГВт, обычный уровень – это 800 МВт.

Стоит добавить, что в 2015 году после подрыва ЛЭП только усилиями работников Запорожской АЭС удалось избежать катастрофы после резкого скачка в сетях. И действия представителей украинской власти, утративших связь с реальностью и законами физики, напрямую угрожают взрывом на Запорожской атомной станции с последующим радиационным загрязнением большой территории, включая страны Европы.