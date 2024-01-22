Теракт в Донецке: Циничный расчёт хунты и реакция РФ – Клинцевич

Удар по рынку в Донецке рассчитан на симметричный ответ со стороны России, чтобы убедить западных спонсоров в необходимости продолжать поддерживать Украину военной помощью. Это не спонтанная акция, а спланированный теракт.

Об этом заявил в эфире «Радио Комсомольская правда» глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для начала нужно понимать, что максимальное количество гражданских жертв достигается хорошей разведкой. Из космоса, с земли определяются места для нанесения удара, время, максимальная концентрация гражданских лиц, определяются силы и средства, которые нанесут удар. Нужно понимать, что это делают кочующие артиллерийские установки – они выезжают на какую-то позицию, наносят налёт и уезжают оттуда», – пояснил эксперт.

По его оценке, внутренняя турбулентность США лишает Украину так необходимого ей финансирования. Американцы пытаются переложить помощь Киеву на «европейские плечи», чтобы продолжить удерживать конфликт в нынешней стадии, на нынешней линии фронта, с утверждением, что русские ничего делать не могут… Но сделать это всё сложнее.

«Многие страны отказываются, их всё больше появляется в лагере, где говорят: мы ничего отправлять не будем, пожалуйста, все свободны. И единственная возможность, это используя мировые СМИ спровоцировать русских на какой-то условный симметричный ответ с большим количеством гражданских жертв, и вынудить страны и правительства, которые находятся в этой качающейся позиции, на предоставление своих арсеналов. Условно говоря: посмотрите, какие русские негодяи, как они бьют мирное население. При этом понятно, что эти лидеры и чиновники не будут учитывать удары по Белгороду, Донецку. На это они и рассчитывают. Поэтому сейчас, когда мы давим их с точки зрения экономики, наши потенциалов и доминирования на поле боя, давать повод им включить ещё какие-то новые пакеты помощи не хотелось бы. Поэтому наше руководство в моём понимании действует очень корректно и правильно: мы всё фиксируем, мы это не забываем, мы это выносим на публичное обсуждение с мировым сообществом», – указал Клинцевич.

Он добавил, что даже если будет какое-то решение Генеральной ассамблеи ООН, это ничего не даст. Поэтому наша основная цель двигаться только вперёд.

«Что самое страшное на фронте? Когда общаешься с ребятами, или кто бывает в Донецке – это очень дико, когда окраина города уже зона боевых действий, ты выходишь в центр цветов купить, чтобы поехать на кладбище, в бронежилете, а там мирные жители и продавцы в обычной одежде. Тоже хочется бронежилет сразу снять, потому что мирный город. Но при этом там в любой момент может быть налёт. Так вот, для них, для этих людей, самое страшное, если фронт остановится сейчас, как он есть. Если мы, условно говоря, пойдём на какие-то переговоры по корейскому или по какому-то другому сценарию, и всё это замёрзнет. И рано или поздно Украина это использует как передышку для перевооружения, и потом снова будет пытаться взять», – уверен эксперт.