Теракт в Иране: регион оказался на грани полномасштабной войны

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Сотни людей были убиты и ранены в результате двух террористических взрывов возле места захоронения иранского генерала Касема Сулеймани в городе Керман в минувшую среду, 3 января, во время церемонии, посвященной его четвертой годовщине со дня его мученической кончины.

Какие могут быть последствия для региона этого чудовищного теракта? Ответ на этот вопрос в обзорном материале международного обозревателя «ПолитНавигатора» Айнура Курманова.

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Первый взрыв произошёл в 14:50 по местному времени. Второй произошёл через 10 минут, сообщил мэр Кермана Саид Тебризи, сообщает иранское агентство IRNA. Общество Красного Полумесяца Ирана сообщило, что в результате второго взрыва погибли трое спасателей.

Отмечается, что некоторые люди получили ранения во время давки толпы после первого взрыва. По словам чиновников, все раненые доставлены в больницы, ситуация находится под контролем. Никто пока на взял на себя ответственность за данное кровавое нападение.

По данным IRNA, первый взрыв произошел примерно в 700 метрах от могилы генерала Сулеймани, второй – примерно в километре.

Информационное агентство «Тасним» со ссылкой на неназванные источники сообщило, что причиной взрывов стали два мешка со взрывчаткой, которые были взорваны дистанционно. IRNA процитировало информированный источник, который сообщил, что причиной взрывов стали два мешка набитые взрывчаткой, взорванные с помощью дистанционного управления.

«Несомненно, виновные… в этом трусливом поступке вскоре будут идентифицированы и наказаны за свой гнусный поступок компетентными силами безопасности и правопорядка», — заявил президент Ирана Раиси в своем заявлении в ответ на совершённый теракт.

В таком же духе выступил и Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил на X, ранее известном как Twitter, что Иран даст «жесткий ответ». Обращаясь к тем, кто стоит за взрывами, он написал:

«Они должны знать, что яркие солдаты пути Сулеймани не потерпят их злодеяний и преступлений».

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил в телеинтервью в среду днем, что ситуация в Кермане «нормальная, и все находится под контролем сил безопасности и правопорядка».

Вашингтон со своей стороны поспешил заявить, что он непричастен к теракту. Как сообщает телеканал CNN, представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер сразу заявил, что Соединенные Штаты не были «каким-либо образом причастны» к взрыву.

«Любые предположения об обратном смехотворны», — отметил он на брифинге в среду, добавив, что у Вашингтона «нет оснований полагать, что Израиль был причастен к этому взрыву».

Интересно себя в этой ситуации повели западные СМИ. Так, газета The Washington Post даже не стала затушёвывать очевидную связь между терактами в иранском городе Кермане и тем конфликтом, который сейчас происходит между проиранскими группировками и Тель-Авивом, а также поддерживающими израильтян американцами.

«Взрывы в среду произошли на фоне активизации участия поддерживаемых Ираном группировок боевиков в конфронтации с Израилем и его главным покровителем, Соединенными Штатами, во время израильской войны в секторе Газа», – подчеркнули в этом ведущем американском издании.

Другое американское издание Politico не скрывает, что к нынешнему уровню эскалации привели руководители Белого дома, указав на то, что Вашингтон несёт прямую ответственность за убийство генерала Касема Сулеймани, главы сил командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Он был чрезвычайно популярной фигурой в Иране и его устранение было фактором провокации.

«Его убийство в 2020 году по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа привело к эскалации напряженности в отношениях между Америкой и Ираном, что привело к серии региональных ответных действий со стороны Тегерана», – отмечает издание.

Примечательно, что Брюссель постарался не только отмежеваться от теракта, но и осудил произошедшее. В заявлении ЕС сказано, что он «самым решительным образом осуждает сегодняшний взрыв в городе Керман в Иране. ЕС выражает свою солидарность с иранским народом. Этот террористический акт повлек за собой шокирующее число погибших и раненых среди мирного населения».

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после теракта сразу провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, в ходе которого выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в провинции Керман. Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Согласно заявлению, турецкий лидер осудил теракт, направленный против мирного населения, отмечает официальное агентство Anadolu Ajansı.

А израильская пресса со своей стороны даже постаралась сделать вид, что Тель-Авив как бы ни причём и якобы не имеет к кровавым событиям никакого отношения. Так популярное англоязычная израильская газета The Jerusalem Post пишет:

«В прошлом Иран обвинял Израиль в нападениях на отдельных людей или места в пределах своих границ – утверждения, которые Израиль не подтвердил и не опроверг – но не было никаких признаков какой-либо причастности иностранного государства к взрывам на кладбище».

Но вот британское издание The Guardian скептически относится к утверждениям Вашингтона о невиновности и непричастности Тель-Авива к проведению такого огромного теракта.

Хотя пока даже министр внутренних дел Ирана, сторонник жесткой линии Ахмад Вахиди воздержался от обвинений какой-либо страны, тем не менее события показывают возможных заказчиков злодеяния.

По версии английских экспертов, нападение произошло в самый лихорадочный момент на Ближнем Востоке. Боевые действия между Хамасом и Израилем продолжают бушевать в Газе, и Хамас обвинил Израиль в нападении дронов во вторник, в результате которого погиб его заместитель в Бейруте. В результате этого нападения жертвы в густонаселенном районе ливанской столицы были ограниченными, но рука Тель-Авива тут очевидна.

В связи с этим, по мнению The Guardian, не исключено, что Израиль мог иметь отношение и к нынешнему теракту в Иране, так как это могла быть ответная месть за атаку Хамаса:

«Отличительной чертой Израиля является целенаправленное убийство ключевых военных и научных деятелей в Иране, в отличие от массовых террористических атак на мирное население, но он также заявил, что его правила ведения боевых действий изменились в ответ на убийства, совершенные Хамасом 7 октября, за которые Израиль обвиняет Иран и утверждает, что в конечном счете он ответственен».

К такому же выводу приходит и ближневосточное арабское издание Al Monitor, считая, что агрессивные действия Израиля ведут сейчас к разрастанию конфликта и вовлечению в него Ливана и шиитского движения «Хезболла». Ведь лидер Хамаса Салех аль-Арури был убит в результате удара беспилотника во вторник 2 января по зданию, принадлежавшего «Хезболле» на юге Бейрута, где, как сообщается, встречались палестинские официальные лица. В результате удара были убиты еще пять членов Хамаса.

«Арури, заместитель главы политбюро движения, был главным связующим звеном между Ираном и ливанской «Хезболлой». Его смерть повышает риск распространения войны между Израилем и Хамасом на Ливан и другие регионы. Поддерживаемая Ираном «Хезболла» уже ведет шквальный огонь с израильскими военными вдоль израильско-ливанской границы в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа», – отмечает издание.

То есть целый ряд ресурсов уже усматривают прямую связь между тем, что произошло вечером 2 января в ливанском Бейруте и взрывами в иранском Кермане днём 3 января, утверждая, что идёт целенаправленная эскалация именно со стороны израильского руководства с целью начать полномасштабную региональную войну.

В этой ситуации Запад в лице сил европейских держав и США также вступят в конфликт на стороне Тель-Авива, что уже чревато скатыванием уже к глобальному конфликту. И тут возникает вопрос – Вашингтон дал указание своим израильским союзникам, одобрив данную операцию против мирных иранцев, или сионистская верхушка с Нетаньяху ведёт самостоятельную игру на повышение ставок?

Ответ на это мы наверняка увидим в ближайшее время.