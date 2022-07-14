Теракт в Харьковской области: где прячутся «партизаны»?

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Новости Украины

Киевский режим не оставляет попыток запугать население освобожденных территорий.

Только за один день 11 июля было совершено три теракта против глав местных администраций – в Херсоне, Мелитополе и Великом Бурлуке Харьковской области.

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Глава ВГА Херсона Владимир Сальдо не пострадал только благодаря бдительности горожан, заметивших взрывное устройство рядом с его машиной.

В Мелитополе было совершено нападение на главу района Андрея Сигуту. Чиновник не пострадал, нападавший был уничтожен на месте.

Организаторы третьего теракта, к сожалению, достигли цели. Глава временной гражданской администрации Великобурлуцкого района Евгений Юнаков погиб при взрыве самодельного устройства, заложенного по пути следования его автомобиля.

Серия терактов вызвала бурную реакцию в обществе.

Высказывались предложения усилить охрану чиновников и пророссийских активистов на освобожденных территориях, ужесточить наказания для террористов вплоть до смертной казни, по примеру ЛДНР, причём не только за совершенное по факту преступление, но и за подготовку к нему.

«Кстати, верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект, предусматривающий возможность смертной казни за покушение на теракт. Хороший подход, который отобьет у многих охоту убивать людей исподтишка, мешая им налаживать мирную, нормальную жизнь», – пишет луганский журналист Игорь Орцев.

И все это, безусловно, правильно. Но поскольку во всех перечисленных случаях действовали, скорее всего, не диверсионные группы, а местные «патриоты», стоит, наверное, вспомнить о партизанской сети, создававшейся во всех украинских регионах ещё с 2014 года (что характерно, ещё до президентских выборов в мае, в результате которых к власти пришёл Порошенко).

Ячейки, нацеленные на будущую партизанскую войну, курировали главы администраций областей и районов.

В частности, в Харьковской области изначально они опирались на организации «афганцев», точнее, те из них, которые поддержали сначала «оранжевую революцию» 2004 года, а потом февральский переворот в 2014. Естественно, впоследствии сеть расширялась и за счёт другого контингента, в первую очередь, отставных участников АТО.

Последние, разумеется, в первую очередь попадают под контроль спецслужб освобожденных регионов. Что же касается афганцев, обычно они знают друг о друге, кто чем дышит, и опираясь на тех из них, кто готов сотрудничать с новой властью, легче установить предположительных «партизан».

Есть ещё один контингент, который, возможно, находится на освобожденных территориях, но сохраняет связь (и передает информацию) как с бывшими главами администраций районов, так и с «центром», по бывшей линии подчинения. Это редакции районных и областных провластных изданий. В частности, в Харьковской области сотрудники районных газет связаны в единую сеть через издание областного совета «Слободской край». А поскольку, вследствие специфических требований к подаче материала, работать в этих «боевых листках» могли только сторонники киевского режима, за восемь лет в официальной областной прессе совершился отрицательный отбор во вполне «партизанском» духе.

И, конечно, как все эти вероятные информаторы, так и непосредственные исполнители терактов – могут получать указания из области и Киева через бывшее районное руководство.

Так, Ярослав Жук, исполнитель покушения на директора Департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, на допросах рассказал о том, что бывший мэр города Иван Федоров принимал участие в подготовке преступления. По словам Жука, покушение было заказано СБУ.

Что касается попыток ВФУ запугать мирное население, это такой же террор, как со стороны бандеровского подполья, только ещё более кровавый.

На днях на севере Харьковской области колонна гумпомощи от МЧС для жителей посёлка Казачья Лопань попала под артиллерийский обстрел со стороны нацбата «Кракен». Погибли двое мирных граждан, ещё несколько были ранены.

А вот отправиться в Краматорск, где в ближайшее время ожидаются активные боевые действия, «бравые» нацисты в очередной раз отказались. Предпочли остаться в Харькове, и ради этого заявили о переходе в городскую тероборону. На попытку давления со стороны командиров ответили стрельбой. В результате переговоров под пулями полегло шестеро членистоногих.

Еще раньше, очевидно, в целях безопасности – многие боевики нацформирования сменили автомобили с фирменным знаком на дверцах, пересели на тоже отжатые у гражданских, но обычной окраски авто. «Кракены» также были замечены в машинах Красного Креста, что уже практиковалось укровояками в Донбассе. А машины, в свою очередь, местные жители замечали рядом со школами. В том числе теми, которые пострадали от «прилетов» в последние две недели.