Теракт в «Крокус сити холл» – повод пересмотреть законодательство по оружию

Действующее законодательство позволяет охранным фирмам иметь оружие, но условия его применения таковы, что это может обернуться против охранника. Достаточно сказать, что как превышение самообороны может трактоваться пробитая монтировкой голова нападавшего, который еще не успел причинить своей жертве значительный вред.

Об этом говорили участники дискуссии в студии телеканала «Крым 24», обсуждавшие претензии к охране «Крокус сити холл» во время атаки террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев уверен: вопрос не в охране – вопрос в законодательстве, которое не позволяет применять силу к нападающему.

«Назревший вопрос – корректировка нашего законодательства в целом, потому как за превышение необходимой самообороны можно легко сесть. По-моему, только в России и в единичных странах есть такое понятие. А в большинстве стран мира, если есть юридический факт, органы дознания, криминалисты подтвердили, что факт нападения был, то не имеет значения, что ты сделал. То есть, грубо говоря, если на мою жену кто-то напал, а я ему пробил монтировкой голову, и факт нападения доказан, благо с системами видеонаблюдения проблем с доказательствами стало намного меньше, то вопрос снимается», – пояснил Васильев.

Если оперативным работникам ФСБ, МВД, Росгвардии, военнослужащим разрешат ношение оружия на гражданке, этого уже будет достаточно. В царской России в порядке вещей было ношение оружия всеми офицерами, полицейскими, и в советское время было то же самое вплоть до 70-х годов, когда министр внутренних дел Николай Щёлоков начал нагонять панику о бесконтрольном использовании оружия, чтобы оставить его прерогативой МВД. Сейчас требуется корректировка законодательства, чтобы снять ненужные ограничения.

«Банально, если бы в зале «Крокуса» находились сотрудники силовых структур с оружием, уже проблем было бы меньше. В любом случае, на 6 тысяч человек кто-то должен был быть, плюс у тех же самых охранников, которых назвали контролерами, даже был бы резинострел, они могли бы замедлить ход событий. Их итак перестреляли бы, но они «продали» свою жизнь подороже, как минимум. В ближнем бою разницы между короткостволом и автоматом нет. Подготовленный человек, который проходит регулярную тренировку, всё равно имеет хоть какие-то шансы противостоять, тем более их по количеству было больше», – уверен Васильев.

Юрист, аналитик и военный волонтер Павел Селекзянов тоже уверен, что в первую очередь надо пересмотреть нормы закона о применения физической силы и специальных средств огнестрельного оружия.

«У нас перекос в законодательстве. У нас превышение нормы самообороны заключается в том, что фактически ты должен получить повреждений больше, чем нападающий, и тогда тебя не посадят. И то это зависит от того, кто побежит заявление писать первым. Потому что юмор ситуации в том, и я читал такие заявления, где потерпевший пишет, что человек упал ему головой на ногу, и повредил ее, ногу. И это на полном серьёзе, суды это рассматривают», – подчеркнул Селекзянов.

Он добавил, что в республиках Донбасса с 2014 года разрешили гражданскому населению иметь оружие. И этот опыт показывает, что люди осознают границы его применения, не стреляют ради забавы.

«Даже в нашей стране есть уникальный опыт по поводу оружия. Мы не будем говорить про зарубежные страны, у нас есть Донецкая народная Республика, где с 2014 года население имеет право носить пистолеты и автоматическое оружие. Там только зарегистрированных пулемётов 500 единиц, и проблем, при всех экономических и социальных сложностях ДНР, не возникало в части применения оружия в ситуации каких-то межбытовых конфликтов. Это я говорю, что у людей не просто пистолеты, у людей пулемёты есть», – подчеркнул Селекзянов.