Теракт в «Крокусе» намечался на 8 марта – Зюганов

Елена Острякова.  
26.03.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Теракт в «Крокус сити холле» изначально должен был быть совершен 8 марта, однако потом террористы перенесли его на 22 марта.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракт в «Крокус сити холле» изначально должен был быть совершен 8 марта, однако потом...

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«Надо посмотреть, почему именно в этот день и кто направлял. Сейчас стало известно, что хотели совершить этот теракт 8 марта. Я не удивлен. Потому что те, кто совершает эти акты, понимает: надо бить как можно больнее. Это знаковые, сакральные даты, даты истории. Почему Беслан был 1 сентября, никто не задумывался? А те, кто идет в школу, особенно там, понимают», – сказал Зюганов.

8 марта в «Крокус сити холле» выступали Григорий Лепс, Стас Михайлов и Эмин.

«Путину даже порадоваться не дали после проведенных выборов. А ведь собирались восьмого. Слава Богу, была охрана. 10-11 Шаман выступал. Была усиленная охрана. А потом походили, посмотрели, ничего нет, и вот…», – сказал Зюганов.

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