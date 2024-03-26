Теракт в «Крокусе» намечался на 8 марта – Зюганов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Теракт в «Крокус сити холле» изначально должен был быть совершен 8 марта, однако потом террористы перенесли его на 22 марта.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Надо посмотреть, почему именно в этот день и кто направлял. Сейчас стало известно, что хотели совершить этот теракт 8 марта. Я не удивлен. Потому что те, кто совершает эти акты, понимает: надо бить как можно больнее. Это знаковые, сакральные даты, даты истории. Почему Беслан был 1 сентября, никто не задумывался? А те, кто идет в школу, особенно там, понимают», – сказал Зюганов.

8 марта в «Крокус сити холле» выступали Григорий Лепс, Стас Михайлов и Эмин.

«Путину даже порадоваться не дали после проведенных выборов. А ведь собирались восьмого. Слава Богу, была охрана. 10-11 Шаман выступал. Была усиленная охрана. А потом походили, посмотрели, ничего нет, и вот…», – сказал Зюганов.