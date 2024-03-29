Теракт в «Крокусе» не смог расколоть Россию – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
29.03.2024 17:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Теракт в «Крокусе» мог иметь целью раскол российского общества по национально-этническому принципу, но вместо этого только подсветил проблемы и заставил власть взяться за её решение.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракт в «Крокусе» мог иметь целью раскол российского общества по национально-этническому принципу, но вместо...

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«Если кто-то хотел этим терактом расколбасить ситуацию, вызвать внутренние потрясения в России на межэтнической почве – то не при этой власти.

Потому что слабое место России – её национальные государственные идентичности. Вся эта проблема между национализмом и интернационализмом, или мультикультурализмом. Между русским и россиянином», – сказал политолог.

«А они указали на слабое место, и теперь они будут работать над этим. Это их очень слабое и самое опасное место. Это похлеще ядерной бомбы, все эти межэтнические и межрелигиозные дела. Потому что страна большая, сколько там религиозных культов, сколько радикальных исламистов.

Они теперь должны сделать выводы, скорректировать свою политику. Не говоря уже о проблемах безопасности», – добавил Карасев.

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