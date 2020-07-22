Теракт в Луцке был подготовлен сценаристами «95 квартала», – сенсационная версия

22.07.2020, Киев, Михаил Рябов

Теракт в Луцке был подготовлен сценаристами «95 квартала» с целью удержания падающего рейтинга Владимира Зеленского. Такую сенсационную версию у себя в блоге публикует экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идею подкинули сценаристы 95 квартала для спасения рейтингов Зеленского. К реализации задуманного подключили Баканова (друг Зеленского – глава СБУ, – ред.). Дальше стояла задача найти желательно сетевого и слегка придурковатого во всех смыслах исполнителя из ведущихся разработок, которые находятся вне поля зрения Авакова. Такого нашли на Западе. Там объективно Арсену нечего искать – своих авторитетов хватает ещё со времен Балоги.

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После чего руками верных сбушников Кривоша подтолкнули к поступку. Всё случилось достаточно внезапно для того же Авакова… Да и сам Кривош, когда опомнился, понял, что влез в полную засаду… Выкручивался, как мог, в силу своих умственных способностей. Решил себя романтизировать заботой о животных. Не ругайте пианиста, он играет, как умеет.

Аваков же до конца не раскусил игру квартальщиков из СБУ и пулей помчал в Луцк, оседлать ситуацию и разобраться на месте.

Его поведение, как и его подчиненных, было весьма осторожным. Были сомнения, что это реальный террорист и реальная угроза, а не подставной подрывник с моста Метро. Потому и медлили.

Тупизна мвдшников была на руку сценаристам и не помешала воплотить план о великом спасителе Зеленском. Правда, похоже, что сам план изрядно изменился, поскольку само требование террориста и финал явно прописаны по-дебильному, как сказал бы мой друг Михаил Добкин.

Ну как мог работать смартфон у террориста, если одним из первых действий в такой ситуации является глушение любых сигналов?

…Финал этой оперетки, простите, рассмешил до нельзя. В тот самый момент, когда зритель должен был переживать саспенс и благодарить Зеленского за спасение людей… Когда террорист, мило беседуя с тремя представителями разных служб спасения, удалялся в закат… В это время у пустого автобуса, где уже не было ни заложников, ни любителя животных Кривоша, раздался взрыв, и группа спецназа устроила штурм в лучших традициях майдана…

Почему? Да потому что Аваков понял, как его развели и использовали на подтанцовках. Обычно он, а тут его. В принципе, для парня его взглядов, это не принципиально. Но это же на людях, и в политике, а не постели. В общем, Арсен дал команду штурмовать, чтобы сместить акцент и обломать Вове хеппи-энд», – утверждает Кот.