Теракт в Пермском вузе могли спланировать «серьёзные специалисты» – Вассерман

25.09.2021 11:53 (Мск), Москва, Елена Острякова

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, могли подтолкнуть к совершению преступления лица, преследовавшие террористические цели.

Об этом в интервью радио «Аврора» заявил избранный в Госдуму РФ интеллектуал Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я подозреваю, что, скорее всего, эта акция была подготовлена заблаговременно – именно к подведению итогов выборов, – чтобы показать всей стране, что выборы выборами, а совершать преступления все еще есть кому. У меня нет ресурсов для расследования, но я бы на месте специалистов проверил окружение убийцы. Я думаю, что есть хорошие шансы найти там кого-то, кто ему внушил соответствующие идеи. Уж больно удачно выбрана дата. Я думаю, что преступление планировали достаточно серьезные специалисты», – сказал Вассерман.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин считает, что участившиеся случаи нападений на учебные заведения в РФ связаны с деструктивным влиянием интернета. Он заявил, что по данным из соцсетей, аналогичные преступления готовились в Ростове-на-Дону и Вологодской области и Красноярском крае.

Слова Бастрыкина вызвали недовольство среди либералов. Телеведущий Владимир Познер заявил, что главе СК РФ «лучше заняться своей работой» и воздержаться от инициатив по ограничению доступа подростков к интернету.

«Деструктивно также влияние мировой культуры, где убийствам и убийцам отведено значительно место. Деструктивна Библия и другие священные книги, где обильно и часто убивают. Но всё же самое страшное – это федеральное РФ-телевидение с его культом агрессии и ненависти», – резонерствует политолог Станислав Белковский.