Теракт в Питере. Убит Владлен Татарский. Опять никого не накажут?

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Известный военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб сегодня в результате теракта в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной в центре города, где проходила встреча с фронтовым журналистом.

Мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила. Оно было начинено поражающими элементами. От них пострадали 20 человек.

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Кафе принадлежит создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». По данным бывшего спикера МИД ДНР Константина Долгова, на встречу мог заехать и сам Пригожин.

«А как в кафе, где регулярно проводят z-встречи, которое вроде как принадлежит Пригожину, мог пройти человек с бомбой и прямо к сцене?» – удивляется скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

В СМИ распространяется версия, будто взрывчатка была заложена в статуэтку, которую вручила Татарскому на встрече некая неизвестная девушка. Однако есть и те, кто настаивает, что автор статуэтки была хорошо известна Татарскому, он приглашал ее сесть рядом с собой.

Движение «Кибер фронт Z», которое организовало встречу с военкором Татарским выступило с заявлением о том, что меры безопасности предпринимались.

«Но, к сожалению, их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные пронесут наказание», – говорится в заявлении.

«Наиболее вероятно, что теракт организован военной разведкой Минобороны Украины», – считает политолог Сергей Марков.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин считает теракт промахом силовиков.

«Все ли пути из Питера перекрыты? Все границы закрыты? Все самолёты, вылетевшие в Тбилиси, Ереван и вообще за границу получили установочные данные на предполагаемую террористку? Совершенно очевидно, что это хорошо подготовленный, хладнокровный теракт. Совершенно очевидно, что в его подготовке участвовала целая группа, что в её составе был человек с навыками скульптора, или, как минимум с навыками работы с 3D принтером, чтобы создать (напечатать) бюст Владлена, в который и была заложена взрывчатка. Если это была бомба в бюсте, а не заложенная в клубе заранее мина. Судя по видео, мощность взрыва не менее 300 грамм пластида. Очевидно, что в Питере, где традиционно всегда были сильны пронацистские, языческие группы, давно существовала террористическая сеть, которая, получив информацию о встрече Владлена с читателями, подготовила и провела теракт. И для этого у неё была взрывчатка и средство взрывания. И снова, как в ситуации с Дарьей Дугиной, вообще не сработали системы безопасности! Никому из питерских силовиков и в голову не пришло, что встреча с известным военным корреспондентом, фронтовиком это цель для теракта. Что нужно установить режим проверки», – пишет Шурыгин.

Журналист Игорь Орцев выдвигает такую версию:

«Бандеровское подполье основательно пустило корни в России. И можно с уверенностью сказать, что в большинстве своем оно состоит не из каких-то засланных украинских агентов, а сформировано, вероятнее всего, на базе уничтоженных и изгнанных НКО, которые еще при своем существовании открыто выступали в поддержку Украины. Естественно, сеть состоит из самых отмороженных. Кто-то поджигает военкоматы в российской глубинке, кто-то устраивает теракты в столице, но за действиями этих «одиночек» стоят, конечно, иностранные спецслужбы».

«Безопасность лидеров общественного мнения нулевая. Ритуальные убийства становятся традицией», – написала телеведущая Тина Канделаки.

Публицист Дмитрий Ольшанский обращает внимание на то, что один из медийно известных людей, участвующих в конфликте на Донбассе, не погиб на поле боя. Они стали жертвами терактов и заказных убийств. В то время, как на Украине известные нацисты погибали только на фронте.

«Наше начальство ни разу не отомстило никому и не наказало никого – официально или де факто. У всех убийц и террористов – безопасная, счастливая жизнь. Украина делает то, что хочет, и будет делать то, что захочет. Ну а мы просто будем терпеть. Будем переживать это бесконечное унижение и кровавое глумление. И без всякой возможности на него ответить», – горько констатирует он.

Обозреватель Юрий Баранчик предлагает такой ответ Киеву:

«Мы имеем очередной акт террора на нашей территории. И, на мой взгляд, такие акты должны иметь своим ответом только удар. Только непропорциональной большей силы. Например, три высших чина ГУР Украины. Или администрации президента Зеленского. Если наши депутаты и генералы говорят, что у нас есть ракеты, которые могут влететь в форточку, то пусть влетают. Где они? Второе. Конечно, надо найти исполнителей. Но вопрос заключается не в них – они расходный материал. Гораздо правильней и эффективней нанести удар по планировщикам акта террора и его руководителям. Не надо бить по площадям. Надо ударить точечно. Но так, чтобы больше ни одному высшему должностному лицу Украины и в голову не пришло осуществлять теракт на территории России. Поэтому удар должен быть непропорциональный».

Военный обозреватель Илья Крамник считает, что возможности российских акций возмездия в тылу противника преувеличены.

«Кто-то, комментируя сегодняшний теракт в Питере, наверняка напишет, что врагов накажут, так как «опыт устранения украинских боевиков и вождей украинских националистов у наших спецслужб есть». Проблема в том, что это не опыт – те, кто учился у Судоплатова и кто в пору их активной работы, сами уже давно в земле или глубоко на пенсии. Это память, а опыт придется набирать заново. Террористическая война продолжается, и сегодняшний взрыв в Питере – не конец и не начало конца, и даже не конец начала. Конец начала наступит, когда с той стороны начнут регулярно погибать заказчики и организаторы этих терактов, которые пока что находятся слишком… в безопасности».

На Украине, кстати, в угрозу российского возмездия не верят и глумятся над погибшим, напоминая, что Татарский был знаком с Дарьей Дугиной, также убитой в результате украинского теракта несколько месяцев назад в Москве.

Бежавший в Киев экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, хвалившийся причастностью к ликвидации Дугиной, опубликовал коллаж, где она изображена вместе с военкором Фоминым.

Издевательское заявление выпустили и опекаемые Пономаревым власовцы из «Русского легиона».

«Гиви, Моторола, Мозговой, Захарченко, Мангушев и многие другие ревнители «русского мира» сегодня получили пополнение… разжигатели войны неизбежно сгорят в огне, который сами распаляют. А мы подбросим дровишек», – обещают боевики.

Украинский журналист Евгений Плинский публикует проклятия в адрес сотрудников российских медиа:

«Вы будете помнить, боятся и, потея, ждать своей очереди. Более того, вы будете передавать этот страх следующим поколениям. Вы будете знать что за каждым из вас придут Днем, ночью, на публичном мероприятии или в лифте».

Уже упоминавшийся экс-спикер МИД ДНР Долгов настроен скептически – по его мнению, никто на Украине за очередной теракт в России наказан не будет.

«Готов спорить с кем угодно и на что угодно. Максимум две недели тема поживёт в федеральных СМИ и умрёт. Никакого признания «Украины» террористическим государством не будет. Даже если они сто домов по всей России взорвут. Потому что тогда нужно прекращать торговлю с террористами. А в стране масса бенефициаров этого процесса… Пока украинский град не прилетит, условно говоря, в здание какого-нибудь Совета Федерации (причём во время заседания) – шевелиться не начнут. Просто они не чувствуют сейчас угрозы для себя лично. Ну да, санкции в Европе. Ну, так в Азию можно поехать. Денежки кап-кап. Всё хорошо. Не их же взрывают. А вот если они просто обосрутся от страха – тогда процесс пойдёт, да ещё как. Но этого не будет. Наши враги очень умные (а их кураторы – тем более). Будут выбирать беззащитных, безобидных и, самое главное, не из элит. Поэтому длиться всё это будет очень долго. Но надежда есть. Надежда на чёрного лебедя», – пишет Долгов.

Ему вторит спортсменка Марьяна Наумова, часто бывающая в зоне СВО как волонтер.

«Пока они грозят уважаемым партнёрам, дают гарантии безопасности и считают кубометры, центнеры и тонны поверх линии фронта, нас убивают по одному и пачками. Должна быть объявлена охота на всех причастных, по всем терактам с начала СВО. И – да. Объявите любые деньги ЗА. Привезите живой, или убейте там и покажите нам мёртвой мразь, взорвавшую Дашу Дугину и всех, кто хоть как-то замазан в смерти Владлена», – требует Наумова.

Впрочем, из Москвы уже звучат предостережения по поводу ответа Украине.

«Теракт в Питере стоит в одном ряду с событиями вокруг Киево-Печерской Лавры и нездоровыми «фантазиями» СНБО Украины насчёт судьбы Севастополя. Россию провоцируют на какой-то жёсткий, линейный ответ, который даст повод Киеву развернуть своё пресловутое контрнаступление совсем не там, где его ожидают. Наиболее уязвимой, по открытым данным, выглядит Брянская область. Так что ответ России на гибель Татарского ни в коем случае не должен быть линейным, ожидаемым противником. Но и спускать такое с рук нельзя!» – написал политолог Максим Жаров.