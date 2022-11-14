Теракт в Стамбуле. Казалось бы, при чем тут Украина?

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Новости Украины

Вчера, в 16 часов 20 минут, в центре турецкой столицы – Стамбуле прозвучал мощный взрыв. По последней информации, в ходе теракта на местной пешеходной туристической улице погибло шесть человек, 81 – ранено и находятся в больницах.

Об аресте непосредственной исполнительницы преступления и ещё 21-го человека, причастного к организации взрыва, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

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«У нас есть оценка того, что инструкция к действию исходила из Кобани. У нас есть оценка того, что тот, кто совершил это действие, прошел через Африн», – сказал чиновник.

Указанные населенные пункты находятся на территории Сирии и являются местом традиционного проживания курдской общины. В качестве непосредственных организаторов теракта указывается курдская боевая организация PKK/PYD (РПК / PYD). Это – одно из экстремистских подразделений Рабочей партии Курдистана.

Не секрет, что курдские организации и общины распространены по всему миру. Их деятельность не всегда связана с вооруженной борьбой и организацией терактов. Однако курды, в разных точках Земного шара, оказывают поддержку своим соотечественникам и обычно солидарны с действиями своих боевиков.

Так, в сентябре 2020 года в Одессе был схвачен и доставлен в Турцию член Рабочей партии Курдистана Иса Озер, которого Анкара обвиняла ведении террористической деятельности из Украины.

А летом 2022 года турецкая пресса сообщала, что на стороне Киева воюют выходцы из курдской YPG, которых Турция считает террористами.

«Наряду с добровольцами из многих стран мира на Украину отправились сотрудники частных военных компаний и иностранные боевики-террористы. Количество участников «Иностранного легиона», ведущего боевые действия против России, было объявлено киевским правительством на уровне 30 тысяч человек. Известно, что наряду с добровольцами против России на Украине сейчас также ведут вооруженную борьбу иностранные боевики-террористы, которые воевали против ИГИЛ в рядах курдских YPG (ответвления террористической организации РПК), претендующих на защиту курдского народа в Сирии», – писала Star gazete.

Так что не вызывает удивления информация, опубликованная накануне Telegram-каналом PolitRUS – утверждается, что турецкая сторона потребовала от Украины задержания и выдачи лидеров Ассоциации курдских общественных организаций Украины «Мидия». Возможно, это – превентивная мера. Однако присутствует и версия, что взрывчатка, унесшая жизни людей во время нынешнего теракта, поступила именно с территории Украины.

Подобное предположение вполне может соответствовать действительности, учитывая бесконтрольность вооружений на Украине, которое длится еще с 2014 года, когда города Незалежной наводнило оружие и боеприпасы, нелегально вывозимые из зоны боевых действий на Донбассе. Впоследствии ситуация только ухудшилась.

В СМИ неоднократно появлялась информация об обнаружении боеприпасов и вооружений, перепроданных украинскими военными, на территории других государств, в том числе – и на Балканах.

Украинский президент Зеленский опубликовал свои соболезнования туркам. Он даже неожиданно быстро освоил турецкий язык, выдав: «Боль дружественного турецкого народа – наша боль».

Полагаю, для турецкого народа, было бы лучше, если бы украинский лидер остановил поток полученного от западных держав оружия, поступающего сегодня в руки террористов всех мастей. А формальные слова сочувствия не вернут жизни погибшим и не залечат раны пострадавших.