26.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 501 просмотров

Теракт в Третьяковской галерее: посетитель порезал ножом знаменитую картину Ильи Репина

В пятницу, 25 мая, один из посетителей Третьяковской галереи разбил стекло и повредил одну из выставленных картин, передает корреспонднт “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает сайт МВД России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«25 мая в 21:00 в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк не уточнила название картины. «Это была картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее», — заявил РБК источник, знакомый с ситуацией. Картина также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына».

​По факту повреждения картины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Нападавший задержан.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — уточнила Волк.

Позже пресс-служба галереи сообщила, что картина получила серьезные повреждения. «В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

В музее также рассказали, что после окончания первичных следственных мероприятий картина была изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую. «Реставраторы музея провели неотложные аварийные работы: извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея», — сообщили в пресс-службе.

Программу восстановления полотна разработает расширенный реставрационный совет, на который будут приглашены ведущие специалисты страны.