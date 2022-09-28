Теракт в Турции. Казалось бы, при чём тут Украина?

Новости Украины

Новый теракт в Турции – накануне в городе Мерсин произошло нападение на полицейский участок. Один из жандармов погиб, другой тяжело ранен. Трое нападавших, из которых две женщины и молодой парень – тоже погибли. Турецкие СМИ утверждают, что молодой мужчина, единственный из нападавших, чью личность удалось установить, состоял в молодежной структуре РПК (Рабочая партия Курдистана).

С терактом в Мерсине, на первый взгляд, всё понятно: конфликт, в том числе и вооруженный, между курдским меньшинством и властями Турции, тлеет уже не первое десятилетие. Однако для чиновников в Анкаре произошедшее – ещё один повод задуматься по поводу сообщений о том, что поставляемое Украине оружие зачастую идёт «налево». В том числе, возможно, и курдским радикалам.

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган разразился целым обращением, где громко возмутился использованием «женского оружия», пожалел несчастных курдок, погибших при нападении на полицейский участок.

Заодно, турецкий глава напомнил, что он выделил на программу поддержания семьи – целых 40 миллиардов лир! Пусть вас не пугает глобальность этой суммы. При том, что турецкая лира, на днях, упала до своего исторического минимума, в пересчете на американский доллар, цифра уменьшится в 20 (!) раз. Ну, и конечно же, Эрдоган не поскупился на обвинения в адрес своих политических оппонентов в парламенте.

Каждый ищет виновников роста террористической угрозы там, где ему удобно. Эрдоган сражается с внутренними противниками его режима, эксплуатируя ажиотаж вокруг нового теракта. А, может, турецкому президенту стоило задуматься над тем, где эти боевики берут оружие и взрывчатку? Никакими секретными сведениями о том, чем курды взрывали полицейский участок в Мерсине, я не владею. Однако, вот цитата из турецкого издания HaberTurk:

«Оружие, проданное в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, в какой-то момент также попало в руки «Аль-Каиды» и Ирана. Представитель Минобороны признал, что существует риск повторения аналогичного сценария в Украине. Но, учитывая потребность украинских сил в большем количестве оружия и боеприпасов, долгосрочный риск попадания оружия на черный рынок или в чужие руки считается приемлемым, сказал чиновник».

То есть, в Турции прекрасно понимают, чем чревато продолжение поставок вооружений на Украину, во время вооруженного столкновения на этой территории.

Нельзя исключить и возможность попадания оружия турецкого производства через Украину в руки тех же курдских боевиков! А ведь практика использования терактов для решения политических конфликтов – проблема не исключительно Турции. Подобная же перспектива открывается и для прочих стран НАТО, участвующих в масштабном накачивании оружием украинской армии!

Постоянно пополняя поток поставок оружия на Украину, США и страны ЕС, конечно, преследуют свои политические и экономические цели. Однако в угоду своим интересам, они проигнорировали факт, широко известный. Украину, очень условно можно считать «цивилизованным государством». Коррупция и воровство – тут стандартная практика! Для украинских чиновников, в том числе и чиновников в погонах, оружие – просто дорогостоящий товар! И не более…

Экс-аналитик Белого дома Марк Кансиан, в интервью Newsweek сказал прямо:

«Американские Javelin или Stinger могут быть проданы украинцами в третьи страны. При этом американским оружием, в конечном счете, могут завладеть террористы. Это не только отразится на репутации Вашингтона, но и может угрожать безопасности жителей США».

Допущение – «могут быть проданы», тут излишне. Не только могут быть, но и продаются регулярно. Тому есть немало подтверждений.

Однако торговцы смертью очень непринужденно сами себя оправдывают, как это сделал, в свое время, министр иностранных дел Турции, Мевлют Чавушоглу, оправдывая поставки беспилотных летательных аппаратов, используемых Украиной. Вот прямая цитата его заявления:

«Если страна покупает его у нас, в другой стране, это оружие нельзя назвать турецким оружием. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Может быть, оно было произведено в Турции, но он принадлежит Украине. Нельзя винить в этом Турцию».

Но ведь не только распродают вооружение. Его, было время, просто дарили всем желающим, без какого-либо контроля! Стоит вспомнить раздачу автоматического оружия гражданам Украины в разных городах страны! Волынь, Харьков, Ровны, Одесса… В одном только Киеве, как мороженое в вафельных стаканчиках, выдали «любителям пострелять» – 18 тысяч (!) автоматов! Украинский президент Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления» России. И буквально через несколько дней, вместо «национального сопротивления», розданное оружие засветилось в банальных криминальных сводках.

Все эти автоматы, взрывчатка и прочее военное снаряжение, очень скоро дадут о себе знать. Уже дали… В разных уголках Земного шара. Мы наблюдаем лишь начало процесса. И это – страшно!