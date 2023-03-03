Терактом в Брянской области Киев хотел сорвать наступление ВС РФ – Казаков

Владимир Гладков.  
03.03.2023 19:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 486
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Атака украинских террористов в Брянской области преследовала целью заставить российскую армию распылить силы, и, таким образом, сорвать готовящееся наступление ВС РФ.

Об этом в своём блоге заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака украинских террористов в Брянской области преследовала целью заставить российскую армию распылить силы, и,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Во время войны, а у нас идёт война, любое событие сначала нужно рассматривать в военной логике, а потом уже во всех остальных.

Это была не бессмысленная террористическая атака, с военной точки зрения. Если посмотреть на карту, то обнаружится, что те три села, которые подверглись нападению, находятся на границе с Сумской областью бывшей Украины.

Причём все мы, а это и мы, и бывшая Украина, и США, Европа, Китай, Индия, все находятся в ожидании нашего наступления. И наши противники неоднократно предполагали, что наше наступление будет сдвоенным, то есть будет двойной удар.

Один с юга, по левому берегу Днепра, на Запорожье, и потом на Днепр. А вот второй как раз из района Брянской области, через Сумскую область в обход Харькова, тоже на Днепропетровск», – сказал Казаков.

По его мнению, такой ход бандеровцев может заставить ВС РФ распылить свои силы для более тщательной охраны границ.

«И если эти предположения хоть в какой-то мере соответствуют действительности, то в этом и есть логика данного террористического акта.

Потому что проникновение группы террористов на территорию внутренней России неизбежно заставит нас повысить меры безопасности, сконцентрировать в приграничных территориях большее количество сил и средств», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть