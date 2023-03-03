Терактом в Брянской области Киев хотел сорвать наступление ВС РФ – Казаков
Атака украинских террористов в Брянской области преследовала целью заставить российскую армию распылить силы, и, таким образом, сорвать готовящееся наступление ВС РФ.
Об этом в своём блоге заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время войны, а у нас идёт война, любое событие сначала нужно рассматривать в военной логике, а потом уже во всех остальных.
Это была не бессмысленная террористическая атака, с военной точки зрения. Если посмотреть на карту, то обнаружится, что те три села, которые подверглись нападению, находятся на границе с Сумской областью бывшей Украины.
Причём все мы, а это и мы, и бывшая Украина, и США, Европа, Китай, Индия, все находятся в ожидании нашего наступления. И наши противники неоднократно предполагали, что наше наступление будет сдвоенным, то есть будет двойной удар.
Один с юга, по левому берегу Днепра, на Запорожье, и потом на Днепр. А вот второй как раз из района Брянской области, через Сумскую область в обход Харькова, тоже на Днепропетровск», – сказал Казаков.
По его мнению, такой ход бандеровцев может заставить ВС РФ распылить свои силы для более тщательной охраны границ.
«И если эти предположения хоть в какой-то мере соответствуют действительности, то в этом и есть логика данного террористического акта.
Потому что проникновение группы террористов на территорию внутренней России неизбежно заставит нас повысить меры безопасности, сконцентрировать в приграничных территориях большее количество сил и средств», – подытожил эксперт.
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