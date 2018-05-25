25.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Теракты без взрывов: на Украине очередная эпидемия в школах

В Житомирской, Черкасской, Харьковской областях более 100 детей попали в больницы, и десятки детей попали в реанимации с отравлением. Причиной стало «неизвестное вещество». Данный факт свидетельствует о том, что это – теракт без взрыва.

Об этом на заседании Верховной Рады заявил Сергей Шахов от политической партии «Наш край», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш край» обращается к Службе безопасности Украины: немедленно взять это на рассмотрение и отстранить следователей из полиции. Это теракты, которые происходят против украинских детей», – заявил политик.

Также политическая сила «Наш край» требует отчета от Министерства здравоохранения по поводу «неизвестного вещества», которым были отравлены украинские дети.

«Почему сегодня ещё не назначен министр здравоохранения украинец, чьи дети учатся в украинских школах, чьи дети сегодня лечатся в украинских больницах?», – негодует Шахов.