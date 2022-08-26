«Теракты и диверсии» – в Киеве озвучили план «освобождения» Крыма

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Новости Украины

Масштабного вторжения украинских вооруженных сил в Крым не будет, поскольку существует угроза ядерного ответа со стороны России. Но будут диверсии и рейды, и именно это является «возращение Крыма военным путем».

Об этом на пресс-конференции в «Укринформе» заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До момента полномасштабной агрессии говорилось о том, что возвращение Крыма возможно только политико-дипломатическим путём, и Украина была на это настроена. Сейчас риторика изменилась, и это не является выбором Украины, – рассуждала она. – По международному праву мы имеем полное право, в том числе военным путём, возвращать Крым – это наша территория. И кроме возможных жертв, оценивается тот факт, что Россия ввела территорию в состав Российской Федерации, и мы понимаем риск использования тактического ядерного оружия. Потому что это будет основанием для использования ядерного оружия».

Вместо масштабных военных действий Украина будет заниматься диверсиями на полуострове, такими как атака дронов на военные объекты. По словам Фроловой, такая тактика самая перспективная.

«Я думаю, что та тактика, которую мы видим сейчас, с точки зрения уничтожения военных объектов на территории Крыма, это уже является использованием военного способа для возвращение Крыма, – отметила экс-замминистра. – И это вообще не означает массовых бомбардировок или захода тысячи танков, что очень тяжело использовать в Крыму. Но это элементы диверсии, рейдов, которые осуществляются, и я думаю, что это будет продолжаться и нарастать этот элемент».