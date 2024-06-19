Теракты нельзя, но Кремль можно – экс-президент Польши

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Экс-президент Польши Бронислав Коморовский признался, что был бы рад, если бы украинцы взорвали Кремль.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине нужно быть внимательней к тому, какие она использует методы, потому что западный мир всегда будет мыслить упрощенным способом. В Москве не идет война, Москва ведет войну. Каждый акт в Москве может быть приближен к терроризму, но если бы вам удалось попасть в Кремль, это было бы очень интересно», – сказал Коморовский.

Он сообщил, что НАТО «предвидит конкретные перемены в подготовке определенных стран к операциям с использованием ядерного оружия».