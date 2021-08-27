Теракты в Кабуле – запланированная акция под патронажем США – ветеран Афганистана

27.08.2021 20:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Зная принципы и методы американцев, нельзя исключать, что теракты в Кабуле – это запланированная акция с участием США для поддержания состояния «контролируемого хаоса» в Афганистане.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-сенатор Совфеда РФ, лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если «Талибан», это исторически так было, не предъявлял претензии за пределами своей страны и говорил о исламском халифате только внутри своей страны, то ИГИЛ – это совсем другая ситуация с большими возможностями. При этом у американских спецслужб с нынешним «Талибаном», так как я понимаю эту ситуацию, имеются некие договорные отношения. Потому что давно уже «Талибан» вышел из подчинения и начал занимать самостоятельную роль, с учётом той ситуации, которая сложилась с 2001 года, то ИГИЛ – это полностью подконтрольная американским спецслужбам организация, финансируемая, содержащаяся и направляемая», – заявил Клинцевич.

Он объяснил, что такие выводы он сделал на основании того, что американские военные безнаказанно передали вооружение талибам, которые не проводили обстрелов военных частей и солдат США.

«Всё, что было сосредоточено (вооружение США) передано организации, с которой они боролись 20 лет. Ведь мы не слышим ни одного уголовного дела, не слышим по этому поводу ни одного заявления, ни со стороны прокуратуры американской, ни со стороны американских политиков», – отметил экс-сенатор. «С момента выхода мы не слышали ни одного выстрела со стороны этих террористических организаций в сторону американских солдат или воинских частей. Только вчера после этого взрыва погибли 12 человек, и началась реакция. Я, к сожалению, может быть я пессимист, но зная принципы и подход американцев, считаю, что это запланированная акция по усилению хаоса. Мне кажется, её развитие мы можем видеть по-другому», – подытожил Клинцевич.