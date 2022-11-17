Теракты в Турции: украинский след и сигнал Эрдогану

В ночь с 15 на 16 ноября в Стамбуле в туристическом районе Фатих произошёл взрыв автомобиля, а последующий пожар охватил еще пять авто, которые полностью сгорели. Подоспевшие пожарные достаточно быстро справились с огнём и при этом инциденте уже никто не пострадал.

Правда данный случай усилил и так нервозную обстановку в стране после недавнего теракта 13 ноября, когда погибло 6 человек и 81 пострадали.

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Так, турецкое издание Mynet.com пишет:

«Звуки взрыва также были слышны от пламени в огне, что было отражено в кадрах камеры мобильного телефона». Данное утверждение журналистов и вызывает больше всего сейчас споров среди экспертов был ли это теракт или нет, ведь произошедшее возгорание на безлюдной улице в итоге никого не затронуло.

В любом случае до официального заявления полиции и спецслужб, что-либо говорить рано, но то, что подобное случилось снова в излюбленном для туристов месте настораживает и смахивает на ряд акций устрашения. Тем более что в первом теракте сейчас точно обозначился американский след.

Так, по сообщению турецкой прессы, Ахлам Албашир, женщина-террорист из Сирии, принадлежащая к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, проходила специальное обучение в одной из полевых школ, где её долго готовили американские военные на офицера разведки.

Издание Аhaber.com.tr указывает, что следователям уже удалось определить круг подозреваемых среди которых также некий Б., помогавший Ахлам Албашир, который должен был быть переправлен в соседнюю Болгарию, а исполнительница в Грецию. При этом не исключается, что боевики, участвовавшие непосредственно в осуществлении теракта на улице Истикляль могли быть ликвидированы.

Вполне вероятно, что о подготовке акции и деятельности группы в Стамбуле было известно турецким спецслужбам, судя по молниеносной реакции и быстрому задержанию 50 подозреваемых и ведущих участников. Поэтому об американском следе было заблаговременно известно.

Именно этим продиктована быстрая реакция чиновников МИДа, а также главы МВД Турции Сойлу, которые наотрез отказались принимать соболезнования американского посольства после случившегося и об этом последним было даже заявлено открыто всем телеканалам.

«Еще раз подчеркиваю: мы не принимаем соболезнования американского посольства, мы отвергаем его. Конечно, наш союз с государством, которое кормит Кобани [оплот Рабочей партии Курдистана], террористические зоны и посылает деньги из своих сенатов на это, которое пытается нарушить мир в Турции оттуда, должно обсуждаться. Мы ничьи враги, у нас нет глаз ни на чью землю, мы никого не захватываем, но я хочу выразить, что у нас не осталось сил терпеть эти коварные действия», – заявил министр.

Ему вторит со страниц издания Haber7.com Фахреттин Алтун, глава отдела коммуникаций, который прокомментировал вероломное нападение в Бейоглу:

«Международное сообщество должно знать, что террористические нападения на наших гражданских лиц являются прямыми и косвенными последствиями поддержки, оказываемой некоторыми странами террористическим организациям. Если эти страны хотят дружбы с Турцией, они должны немедленно прекратить прямую и косвенную поддержку терроризма».

Подобный резкий отпор говорит о том, что у правящей турецкой элиты было уже давно сформированное мнение и готова общая позиция, так как подобные провокации ожидалиcсь. Наверняка какие-то намёки и требования из Вашингтона озвучивались кулуарно, но после того как они были отвергнуты, в дело пошли ручные террористы из РПК, поддерживаемые сейчас ЦРУ.

Очевидно, что, американцы терактами посылают Эрдогану и его окружению сигнал о нежелательности продолжения развития экономических отношений с Россией, особенно в деле создания общего газового хаба.

Плюс хотят разжечь конфликты внутри самой Турции, используя курдов в преддверие президентских выборов.

Надо также учитывать, что еще когда Джо Байден был вице-президентом при администрации Обамы, как раз он курировал неудавшийся военный переворот 2016-го года. Сейчас же история повторяется только посредством искусственного роста терроризма.

В свою очередь руководству республики не оставалось ничего иного, как немедленно и жёстко отреагировать, показав тем самым истинных заказчиков теракта. Примечательно, что он случился в преддверии поездки Эрдогана на саммит G20 в Бали, где он должен был встретиться с Байденом и в тот момент, когда на территории страны шли переговоры глав разведок США и России о ситуации в мире и по событиям на Украине.

В предыдущей статье на «ПолитНавигаторе» утверждалось, что ряд боевиков РПК проходили подготовку на территории Украине с возможным использованием их уже в Турции. И это небеспочвенно, так как это одна единая цепь подготовки боевиков, курируемая американскими спецслужбами. Эта взаимосвязь ЦРУ и террористов была как раз доказана в результате допросов арестованных.

Но президент Турции как ловкий региональный игрок не только не испугался, а опираясь на воинственную элиту, усилившуюся в результате экономического роста из-за дешевизны местной лиры, разыграл собственный сценарий и повернул ситуацию в свою пользу. Фактически Белому дому Анкарой был предъявлен ультиматум, от которого трудно отвертеться.

Как результат этой наступательной тактики и открытых обвинений в потаканию терроризму, Эрдоган и Байден 15 ноября в рамках саммит G20 договорились о продолжении «зерновой сделки» с участием России. Наверняка турецкий президент за закрытыми дверями получил от главы американской администрации дополнительные уступки и заверения, которые развяжут ему руки.

Теперь у Вашингтона не останется никаких аргументов против осуществления турецкой армией наземной операции против курдов в Сирии и Ираке, а также для подавления сил РПК в мире. Вновь может затормозиться процесс принятия Норвегии и Швеции в НАТО на основании того, что правительства этих стран не хотят сотрудничать с Анкарой в деле выдачи всех курдских боевиков и раскрытия всех деталей поддержки террористических организаций.

Внутри же страны очевидно, что действия курдов-террористов могут вызвать обратный эффект, когда по примеру неудавшегося переворота будет мобилизован весь консервативный электорат, а многие националистические силы уже сейчас вынуждены консолидироваться вокруг Эрдогана, оказав ему поддержку, несмотря на разногласия. Не зря лидер турецких националистов Девлет Бахчели еще ранее заявлял, что Эрдоган будет кандидатом от «Альянса народа» на предстоящих выборах.

Для других, может сработать феномен «наименьшего зла», когда лучше поддержать Эрдогана и его партию, чем прозападных либералов, стремящихся при поддержке США и Запада прийти к власти через дестабилизацию общей ситуации в стране.

Страх перед терактами и беспорядками толкает обывателей к тому, чтобы проголосовать, несмотря на рекордную инфляцию в 70% и падение уровня жизни, именно за действующего президента.

Действительно во многом повторяется ситуация 2016 года, когда на волне негодования от терактов оппозиционная «Партия демократии народов», считающаяся прокурдской, просто уже теряет шансы получить значительное число мест на парламентских выборах следующего года. Поэтому на этом фоне правящая Партия справедливости и развития вместе с Партией националистического движения (ПНД) могут вполне сохранить свои позиции, обезоружив своих противников.

С кандидатами конкурентами у оппозиции еще хуже, так как пока единый кандидат со стороны Народно-Республиканской партии «СНР» и оппозиционного альянса или «стола шести», как его сейчас называют, так и не был выдвинут. Пока главной фигурой многими воспринимается лидер СНР Кемаль Кылычдароглу, который многие годы оппонирует Эрдогану и был даже привлечён к суду за обвинения президента в диктаторстве.

Не исключено, что единый кандидат не будет выдвинут, а в гонке примут участие популярные среди среднего класса и части рабочего класса мэр Анкары Мансур Яваш и мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Именно эти деятели набирали совсем недавно по оценке социологических служб большинство даже в первом туре, опережая Эрдогана. Тогда как старый Кемаль Кылычдароглу не набирает нужного процента голосов, чем и удобен как спарринг-партнёр для действующего президента.

Кемаль Кылычдароглу.

Но проблема в том, что практически все лидеры оппозиции и потенциальные кандидаты, будучи либералами, апеллировали всегда к ЕС и Западу, а в ситуации ухудшения отношений с Европой и США это уже многими воспринимается как минус, а не плюс. А в ситуации, когда Эрдоган ударил первым и был выдвинут еще летом правящей коалицией, имея жесткую линию и борясь с терроризмом, кажется предпочтительней разрозненной оппозиции.

Правда при этом сохраняется угроза цветной революции, но в ситуации выгод, идущих от создания супергазового хаба и транзитных возможностей, социальные противоречия могут быть сглажены в ближайшие годы.

В этой ситуации для Москвы ситуативно возможно есть смысл поддержать Эрдогана, как это было сделано во время попытки государственного переворота шесть лет назад, чтобы иметь под боком хотя бы не марионетку Запада.