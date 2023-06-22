Последние телодвижения Харьковских властей вызывают немалую настороженность. Мэр города Терехов после поездки в США заехал в Британию, где принял участие в конференции по реконструкции Украины и представил концепцию развития Харькова. На самом деле всё выглядит так, что градоначальник катается, выбирая, кому продать Харьков подороже.

В поездке Терехов заявил, что с куратором по Украине Дениз Браун обговорили механизмы привлечения инвестиций для восстановления Харькова. Он уже не стесняется озвучивать, что город не принадлежит ни Украине, ни горожанам. Управление, и так называемое восстановление города – в руках кураторов коллективного Запада. Именно они и диктуют условия дальнейшей жизни города.

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В недавнем интервью украинскому журналисту Терехов с энтузиазмом рассказывал, как его поддерживают западные политики в вопросе инвестиций в город. Что только подтверждает его полную зависимость. Отвечая на вопросы, представитель харьковской власти старался уходить от компрометирующих его тем, и чтобы больше понравиться хозяевам – продвигал пропагандистскую повестку киевского режима.

Наряду с тем, сколько в Харьков возвращается граждан, муниципальные власти совершенно не заботятся о безопасности людей. В городе всё так же существует дефицит бомбоубежищ. Но вместо того, чтобы направить полученные средства от американских фондов на благоустройство укрытий, мэр тратит миллионы, высаживая клумбы.

Нужно отметить, что Терехов очень выгодная личность для коллективного Запада. Человек, который так быстро диаметрально меняет свои позиции – находка для них. Отвечая на вопросы украинской журналистки, мэр постоянно делал акцент на полном разрыве между своим прошлым и настоящим, а на вопросы о коррупционных связях с представителями строительного бизнеса давал ответы сродни – «они герои», поэтому мы должны их благодарить.

Только Игорь Александрович умалчивает свои давнишние связи со всеми, кто сегодня стремительно распиливает как городской бюджет, так и финансовую помощь от «хозяев». Так, ситуацию вокруг генерального подряда для «Жилстрой – 1» на восстановление города Терехов преподнёс как единогласное решение всех участников строительного рынка Харькова, в знак благодарности за построенные оборонительные сооружения в период активных боёв в городе.

Примечательно, что никаких сооружений никто из харьковчан никогда не видел. И о том, как могли проводиться какие либо строительные работы во время постоянных артиллерийских боёв, вызывают лишь недоумение. С разрушенными домами в районе Северной Салтовки обстоят так же, как и с оборонительными сооружениями.

Все попытки, направленные на снос разрушенных домов через липовые экспертизы, провалился. Так как жильцы этих домов не согласны с выводами экспертов и убеждены, что цель муниципалов не восстановить, а снести здания и захватить земельные участки для возведения новых жилых комплексов по уже рыночным ценам.

Терехов, несомненно, справляется с поставленными перед ним задачами по разворовыванию денег и насаждению чуждой для харьковчан – нацистской идеологии. Ведь, как он отметил в интервью, считает себя жертвой «совка», а так-то он европеец. И ценности ему ближе европейские, а не «серых» будней советского прошлого. Тем более, если скажут хозяева и поддержат оголтелые националисты, то и снос памятников он искренне оправдывает, называя это цивилизованным подходом.

Резюмируя, глава Харьковского совета отметил, что признаёт и понимает, как раньше ошибался в убеждениях. Теперь для него важно донести до всех местных жителей, что переименование улиц с выдающихся личностей прошлого на деятелей нацистских организаций – не только желание меньшинства жителей города, но и неотъемлемая часть борьбы с Россией в угоду нацистскому киевскому режиму. А ведь, как признал сам Терехов, его отец и дед как раз и боролись с тем, что так успешно градоначальник Харькова прославляет.