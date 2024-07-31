Терехов обещает Зеленскому сделать Харьков к зиме «энергетическим островом»

Сергей Рыжов.  
31.07.2024 10:49
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Дзен, ЖКХ, Местная власть, Украина, Харьков, Энергетика


Харьков к зиме превратят в энергетический остров. Такое обещание дал городской голова Игорь Терехов в эфире пропагандистского Единого телемарафона, пишут местные СМИ.

По словам харьковского градоначальника, для децентрализации системы энергоснабжения  нужно успеть к зиме установить 140 объектов генерации, которые должны обеспечить  городу 340 МВт. В настоящее время готовы только 22 когенерационных установки и 31 модульная котельная.

Харьков к зиме превратят в энергетический остров. Такое обещание дал городской голова Игорь Терехов...

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«Работаем фактически круглосуточно, чтобы децентрализовать систему энергообеспечения, теплоснабжения и водоснабжения. У нас разработан план действий», – уверяет Терехов.

О своих успехах Терехов доложил лично Зеленскому.

«Это совещание было посвящено подготовке к отопительному сезону, устойчивому питанию Харькова. Вы понимаете, что сегодня, к сожалению, собственной генерации Харькова нет, потому что все объекты генерации, которые питали наш город, были разбиты нашим врагом. Поэтому мы сегодня очень усердно работаем с нашими международными партнерами и с разными фондами, которые помогают городу готовиться к отопительному сезону. Это главная цель и этому было посвящено внимание на совещании, которое проводил президент Украины Владимир Зеленский в Харькове», – сказал Терехов.

По словам мэра подготовка к отопительному сезону в Харькове началась с момента завершения прошедшего отопительного сезона.

Впрочем, критики этой бурной деятельности утверждают, что она направлена больше на отмывание и распил бюджетных и донорских средств, нежели на реальное обеспечение энергетической безопасности первой украинской столицы.

Без остановки боевых действий и прекращения обстрелов инфраструктуры это будет иметь эффект наполнения водой  дырявого ведра.

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