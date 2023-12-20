Терехов пообещал полностью украинизировать русский Харьков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Харьков через 10 лет будет полностью украиноязычным городом.

Об этом в эфире телеканала DW заявил мэр города Игорь Терехов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Терехов похвастался, что теперь не стесняется говорить на украинском, хотя до этого говорил на «слобожанском» (так чиновник называет русский, – авт.).

«На самом деле я очень хотел общаться на украинском языке, но до войны, к сожалению, так случилось, что мы общались на слобожанском языке. Потому я хотел перейти на украинский язык, чтобы мне не было стыдно. Я не могу разговаривать через слово слобожанский-украинский или произносить что-то не так. Мне это не нужно, прежде всего. Потому я хочу разговаривать на настоящем украинском языке и моя цель – говорить на настоящем русском языке. Харьков намного стал более украиноязычным. Когда ты сегодня идешь и тебя приветствуют: «Доброго дня» или «Витаю». А раньше было: «Здрасьте, привет». И люди хотят переходить, я вижу, молодежь – вся хочет переходить», – заявил Терехов.

Градоначальник похвастался, что горожане не вышли встречать российскую армию с цветами, а взяли в руки оружие.

«Я считаю, и весь мир считает, что мы доказали, что Харьков – это украинский город, и будем всегда украинским городом. И не встречали тут россиян с цветами, а встречали гранатами, минометами, пулями. И все. Точка. Не нужно это каждый день жевать и жевать. Нет, все, мы довели всему миру, что мы – украинский город, мы – настоящие украинцы. И потихоньку язык будет, придет время – все перейдем на украинский язык. Полностью – десять лет», – обещает мэр.